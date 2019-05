Bulwary wiślane w Warszawie bez Cudu nad Wisłą i Pomostu 511. Jak będzie wyglądało nowe lato nad rzeką?

- Czy wrócicie? - pytają fani na profilu Cudu nad Wisłą. Miłośnicy nadrzecznych imprez czekają z utęsknieniem na otwarcie sezonu. W tym roku będzie to wyjątkowo późno, bo dopiero w połowie czerwca. Wszystko przez przeciągający się konkurs na kluby, które będą tu działać (więcej tutaj). To nie jedyne zaskoczenie, które czeka warszawiaków.

We wtorek 7 maja miasto rozstrzygnęło konkurs na zagospodarowanie terenów nad Wisłą. Chodziło o kluczowy odcinek pomiędzy Cyplem Czerniakowskim a mostem Poniatowskiego. Tam w każdy piątek i sobotę (a czasem i częściej) bawią się setki mieszkańców Warszawy.

W tym roku nie będzie tam jednak kultowego Cudu nad Wisłą, Pomostu 511, ani Hocków Klocków. Ich miejsce zajmą nowi, właściciele klubu muzycznego Pogłos oraz nowy lokal należący do grupy ZPR (właściciel Radia Eska czy gazety Super Express). Wkrótce poznamy szczegółowy program tych miejsc.

Co z klubami znad Wisły?

Przypomnijmy, że Cud nad Wisłą to jeden z pierwszych beach barów w Warszawie. Powstał w 2010 roku, gdy pomysł „przywrócenia rzeki miastu” dopiero raczkował. Teraz twórcy kultowego miejsca muszą się wynieść. Próbowaliśmy się skontaktować z przedstawicielami Cudu nad Wisłą. Niestety do czasu publikacji materiału nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Podobny los czeka Pomost 511, który pojawił się nad Wisłą trzy lata później. Klubokawiarnia miała nietypowy pomysł na siebie, bowiem poza imprezami na lądzie przygotowała ofertę wodną, w tym wypożyczanie sprzętu. - Źle się z tym czuje – mówi nam Piotr Ivan Ivanow z Pomostu 511 o wynikach konkursu. To jedyny komentarz, który udało nam się uzyskać. Właściciele klubokawiarni wybierają się jeszcze do urzędu, by zapoznać się z ofertami, które zostały wyżej ocenione. Usłyszeliśmy, że jest za szybko mówić coś więcej w tej sprawie. Z informacji do których dotarliśmy wynika jednak, że jest szansa, by Pomost powrócił w tym sezonie, jednak w innym miejscu.