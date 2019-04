Bulwary Wiślane w Warszawie. Miasto ogłosiło konkurs, znamy dalsze losy imprezowni!

Bulwary nad Wisłą: do wynajęcia 6 lokali

Miasto ogłosiło konkurs na wynajem sześciu nieruchomości na Bulwarach Wiślanych. - Będzie, tak, jak od początku planowaliśmy – zachowamy unikatowy charakter miejsca, które pokochali warszawiacy, jednocześnie wyjdziemy naprzeciw oczekiwaniom okolicznych mieszkańców - poinformował Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Lokale przeznaczone są na prowadzenie działalności gastronomicznej z programem artystyczno-kulturalnym lub sportowo-rekreacyjnym.

Imprezy muzyczne od czwartku do soboty

W informatorze konkursowym czytamy, że wydarzenia w programie artystycznym mogą rozpocząć się najwcześniej o godzinie 8.00 i trwać maksymalnie do godz. 22.00. Po godzinie 22.00 wydarzenia o charakterze tanecznym/muzycznym w wybranych lokalizacjach dopuszczone są w dniach czwartek-sobota do godziny 3:00 z uwzględnieniem wymaganych norm hałasu.

Ponad 30 tys. zł miesięcznie za wynajem

Koszt wynajmu lokalu w sezonie wynosi nieco ponad 15 tys. zł netto. Za najdroższą nieruchomość trzeba zapłacić ponad 30 tys. zł brutto miesięcznie. Poza sezonem stawka jest stała i wynosi od 512 zł do 1024 zł netto. Oferty można składać do 16 kwietnia 2019 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Zieleni. Każde zgłoszenie otrzyma punkty, które zadecydują o przyznaniu dzierżawy. Brana jest pod uwagę koncepcja działalności, oferta programowa, pomysł na zagospodarowanie, doświadczenie w prowadzeniu lokalu gastronomicznego oraz referencje.