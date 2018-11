Burlesque Night w SteakHouse Evil. Zmysłowy występ Pin Up Candy i pokaz seksownej bielizny w centrum Warszawy [ZDJĘCIA +18]

Burlesque Night w SteakHouse Evil. Pin Up Candy, prekursorka burleski w Polsce, wystąpiła w Warszawie. Swoim tańcem do zalotnej muzyki zachwyciła wszystkich obecnych na sali. Ponadto, w SteakHouse Evil miał również miejsce premierowy pokaz seksownej bielizny marki Evil zaprezentowanej przez zniewalające modelki. Kliknij w zdjęcie, aby przejść do galerii.