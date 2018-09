Burmistrz Łasku informuje

iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Łasku przy ul. Warszawskiej 14 wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem poł. w Łasku przy ul. Warszawskiej oraz do sprzedaży w drodze przetargu poł. w Orchowie. Wykaz ten wywieszony jest na okres 21 dni, to jest do dnia 04.10.2018r.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabywaniu nieruchomości wynosi 6 tygodni tj. do 25.10.2018r.

Wszelkie informacje dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łasku przy ul. Warszawskiej 14, II piętro pok. 40 i 54 lub telefonicznie pod nr tel. 0-43 676-83-40 lub 676-83-54.