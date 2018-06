Gwałtowne ulewy, burze z gradem i wiatr osiągający nawet 100 kilometrów na godzinę. Dziś popołudniu nad Warszawą przejdzie potężna nawałnica - ostrzega IMGW, a także ratusz. Szczegóły w artykule poniżej.

Burza z gradem i silny wiatr , taka jest prognoza IMGW dla Warszawy. Ostrzeżenia dotyczące dzisiejszych nawałnic przekazało też miasto. - Prosimy mieszkańców Warszawy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas burzy, usunięcie nieprzytwierdzonych przedmiotów z balkonów i nieparkowanie samochodów pod drzewami - czytamy w komunikacie ratusza.Około godziny 15:30 duży front burzowy, kierujący się na wschód Polski, znajdował się w południowo-zachodniej części kraju, obejmując odcinek między Świeradowem Zdrój (woj. Dolnośląskie) a Lesznem (woj. Wielkopolskie). Zdecydowanie mniejsze skupiska można było zaobserwować w województwie Zachodniopomorskim i Pomorskim oraz Podkarpackim.Według meteorologów największa nawałnica przejdzie nad Warszawą między godziną 18 a 24. - Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h. Miejscami grad - podaje IMGW.Przypominamy, że wszelkie utrudnienia, np. zwalone drzewa, można zgłaszać do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa - pod numerem: 19115. Informacje o utrudnieniach można wysyłać także do naszej redakcji warszawa@naszemiasto.pl.