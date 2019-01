Buspasy dostępne dla karetek bez sygnału? ''Co jest ważniejsze niż ratowanie zdrowia?''

Karetka pogotowia wracająca z interwencji nie jedzie na sygnale, ale musi jak najszybciej wrócić do szpitala, żeby była gotowa do dalszych działań. Właśnie dlatego Radni Warszawy chcą udostępnić buspasy dla karetek, które jadą bez sygnałów. Interpelacja w tej sprawie trafiła do prezydent stolicy. Szczegóły w artykule poniżej.

Fot. Mateusz Wróblewski / zdjęcie ilustracyjne