Buspasy w Warszawie. Będzie można z nich korzystać z dziećmi w samochodzie?

Buspasy w Warszawie dostępne dla rodzin

Udostępnienie buspasów rodzinom miałoby oczywiście za zadanie ułatwić i usprawnić zawożenie dzieci do żłobków przedszkoli czy szkół. Warto dodać, że ten przywilej obowiązywałby tylko w godzinach porannych. Pomysł ten jest rozszerzeniem projektu darmowych parkingów dla rodzin "3 plus" zakładającego, że samochody, którymi dzieci są zawożone do szkoły będą mogły za darmo parkować także w strefie płatnego parkowania. Do korzystania z obu tych przywilejów pozwalałaby Warszawska Karta Rodziny.

Stefaniak zapowiedział, że propozycja udostępnienia buspasów rodzinom to dopiero "początek drogi wdrażania systemowych rozwiązań, które miałyby ułatwić warszawiakom codziennie funkcjonowanie.

Przypomnijmy, że wcześniej Jakub Stefaniak obiecał darmową komunikację miejską. Przysługiwałaby ona wszystkim mieszkańcom stolicy, którzy płacą w niej podatki.

Podczas tej samej konferencji prasowej Stefaniak zaapelował do innych partii i komitetów wyborczych o przeprowadzenie debaty, w której miałyby wziąć udział wszystkie "jedynki" list wyborczych. Debata dotyczyłaby kwestii reprywatyzacji.

