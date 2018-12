Buspasy w Warszawie zostaną z motocyklami. Kierowcy zdali egzamin

O wjazd na buspasy motocykliści walczyli od dawna. Miasto w końcu się ugięło. Od 1 maja 2018 roku motocykliści mogą jeździć po dwóch najdłuższych stołecznych buspasach: na Trasie Łazienkowskiej i na Radzymińskiej. Na razie jest to tylko program pilotażowy, który potrwa do października 2019, czyli do końca sezonu motocyklowego. Od rezultatów testu będzie zależało wprowadzenie takich przepisów na stałe, ale już teraz, po ośmiu miesiącach, urzędnicy, drogowcy, policjanci i przedstawiciele fundacji Jednym Śladem spotkali się, by podsumować wyniki. Szczegóły w artykule poniżej.

Bartłomiej Międzyborski