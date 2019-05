Butelkomaty, Warszawa. Białołęka będzie miała własny automat do skupu zużytych butelek plastikowych

Wybory do europarlamentu 2019. 26 maja warszawiacy będą mogli za darmo dojechać do lokali wyborczych na hulajnogach Lime

Wybory do europarlamentu 2019. W niedzielę 26 maja mieszkańcy Warszawy będą mogli zupełnie za darmo korzystać z elektrycznych hulajnóg Lime. Akcja ma zachęcić ludzi do oddania głosów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Bezpłatne przejazdy dotyczą wszystkich europejskich krajó...