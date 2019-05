Butelkomaty, Warszawa. W stolicy stanie 10 innowacyjnych maszyn. Na świecie jeszcze takich nie ma. Za butelki dostaniemy bilety do kina GOTO

Maszyny będą ogólnodostępne. Każdy będzie mógł z nich korzystać, a ich działanie będzie zbliżone do funkcjonowania programów lojalnościowych. Będziemy mogli wrzucić do nich aluminiowe puszki oraz plastikowe i szklane butelki. Za każdy wrzucony przedmiot otrzymamy punkty na konto założone w systemie EcoTech.

Po uzbieraniu odpowiedniej ilości punktów, będziemy mogli wymienić je na bilety do kina , darmową kawę czy zniżkę na zakupy. Dokładna lista benefitów ma zosać opublikowana wkrótce. Punkty zbierane będą na aplikacje zainstalowaną w smartfonie.

- W 2018 r. wraz z trzema innymi firmami napojowymi, uruchomiliśmy dobrowolny program „Działaj z imPETem”, realizowany z największą w Polsce organizacją odzysku „Rekopol”. Dzięki tej inicjatywie, w ciągu jednego roku, udało się zwiększyć zbiórkę i recykling butelek PET o kilkanaście procent w skali kraju. To oznacza, że co 2-ga butelka PET trafiająca w ręce polskiego konsumenta, została selektywnie zebrana i przekazana do recyklingu – podkreśla Jaak Mikkel.

Pierwsza tura pięciu butelkomatów zostanie rozmieszczona w przestrzeni miejskiej jeszcze przed wakacjami, kolejne pięć – jesienią. Recyklomaty staną w lokalizacjach, które cieszą się popularnością w sezonie letnim, m.in. przy ul. Ząbkowskiej i pl. Bankowym.

