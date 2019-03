Buzz - nowe linie lotnicze. Ryanair Sun zmienił nazwę. Będą nowe samoloty tanich linii i duże promocje [ZDJĘCIA]

Ryanair ogłosił 30 nowych tras z Polski w rozkładzie lotów na sezon zima 2019/2020. Przewoźnik liczy, że w tym roku w Polsce obsłuży 12,7 mln pasażerów na ponad 190 trasach w sezonie zimowym, a w sezonie letnim na ponad 220.

Z Modlina w tegorocznym rozkładzie letnim będzie tylko jedno nowe połączenie – do Pescary we Włoszech. Nowością na zimę 2019/20 będzie z kolei Tel Awiw (cztery razy w tygodniu).

Niestety, dla Ryanaira otwieranie nowych połączeń krajowych z Warszawy jest zbyt trudne. Na lotnisku w Modlinie nie ma miejsca na rozwój, a na Lotnisku Chopina stanowiska postojowe byłyby bardzo oddalone od terminala.

- Warszawa jest dla nas trudna. Ile razy próbujemy uruchamiać trasy krajowe z Lotniska Chopina, wyznaczają dla naszych samolotów stanowiska, do których dowóz zajmuje czasem tyle, ile sam przelot - powiedział Juliusz Komorek, Przewodniczący Rady Nadzorczej Buzz.

Buzz to nie jest zupełnie nowa marka, należy ona do grupy Ryanair od 2003 roku, gdy została kupiona od KLM, a następnie wchłonięta przez Ryanair. Teraz ta nazwa ożywa.

- Zmiana wynika ze strategii Ryanaira, by w grupie działały co najmniej cztery linie lotnicze pod niezależnymi brandami. Ważne jest dla nas, żeby zacząć budować marki również lokalne, co wpłynie na ich postrzeganie przez klientów - powiedział Michał Kaczmarzyk, prezes Buzz.