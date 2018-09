Caffè Torino by Martini. Gwiazdy na otwarciu niezwykłego baru. Będzie działał jedynie cztery tygodnie [ZDJĘCIA]

Caffè Torino by Martini to nietypowy bar. Działa jedynie przez cztery tygodnie. W Warszawie zainstalował się w Regina Barze przy ul. Koszykowej 1. Koncept to tak naprawdę wielka promocja włoskiego sposobu biesiadowania. Do 13 października będzie można skosztować drinków na bazie wermuta, skorzystać z menu rodem z Italii oraz poznać historię słynnego miejsca.

Oryginalne Caffè Torino to jedno z najbardziej znanych miejsc w Turynie. Baro-kawiarnia powstała w 1903 roku i do dziś cieszy się uznaniem, między innymi ze względu na znakomite drinki, a także historyczny wystrój. Zarówno napoje, jak i dawne wyposażenie znalazły się w warszawskim "oddziale" Caffè Torino.

W barze przy ul. Koszykowej spróbujemy klasycznych włoskich drinków, w tym Negroni, W karcie znajdziemy również nietypowe koktajle skomponowane przez Simone Caporale, światowej sławy barmana, który otworzył warszawskie Caffè Torino w środę 19 września. Na imprezie pojawili się również celebryci: Agnieszka Włodarczyk, Monika Mrozowska, Ada Fijał, Basia Pasek, Leszek Stanek, Sylwia Gliwa, Jakob Kosel, Kasia Stankiewicz oraz

Osi Ugonoh.