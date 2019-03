Całodobowy sklep na smartfony. Supermarket pod Warszawą wychodzi naprzeciw klientom [ZDJĘCIA]

Bio Family w Konstancinie - zakupy nawet w święta

Nowo otwarty supermarket Bio Family w Konstancinie pod Warszawą (ul. Warszawska 79) wychodzi naprzeciw tym klientom, którzy nie zgadzają się z niedzielnym zakazem handlu. Teraz będziemy mogli zrobić zakupy w każde święto, a nawet w nocy. Wszystko za sprawą darmowej aplikacji Bio Family. Dzięki niej kupimy potrzebne produkty bez towarzystwa sprzedawcy. Wystarczy smartfon.

Jak to działa? Aplikację Bio Family ściągamy za darmo w Google Play Store i Apple App Store. Dzięki niej otrzymujemy nieograniczony dostęp do bezobsługowego sklepu. Wejdziemy więc do niego w dowolnym momencie. Przez 24 godziny na dobę, kiedy nie pracują doradcy klienta.