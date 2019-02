Carrefour Bio, Warszawa. Już niedługo otwarcie pierwszego w Polsce sklepu z ekologiczną żywnością

Pierwszy w Polsce Carrefour Bio już niebawem zostanie otwarty na warszawskim Powiślu - poinformował portal wiadomoscihandlowe.pl. Otwarcie sklepu planowane jest na koniec marca. W odróżnieniu do standardowego hipermarketu, w sklepie bio będzie niespotykany dotąd asortyment produktów organicznych, a także kącik kawowy i showroom.

Jedzenie z certyfikatem

W sklepie Carrefour Bio będzie można kupić m.in. "żywność wysokiej jakości, zdrową i w rozsądnej cenie" - certyfikowane produkty bio oraz świeże owoce i warzywa pochodzące od zaufanych lokalnych dostawców. Carrefour chce w ten sposób "zdemokratyzować" rynek zdrowej żywności, oferując klientom produkty dobrej jakości, wytworzone z poszanowaniem dla środowiska i w przystępnej cenie.

W ofercie znajdą się także produkty diabetyczne, bez laktozy i glutenu. Sklepy Carrefour Bio od kilku lat działają na rynku francuskim i hiszpańskim. Jeśli pomysł przyjmie się również w Warszawie, kolejne punkty zostaną otwarte w innych polskich miastach.

Carrefour stawia na ekologię

Rok temu marka uruchomiła program konkretnych działań na rzecz lepszego jedzenia, smaku i jakości. W ramach Act For Food, Carrefour chce stać się światowym liderem w zakresie transformacji żywieniowej dla wszystkich. W planach jest m.in. zamiana wszystkich opakowań produktów na wielokrotnego użytku lub nadających się do recyklingu i kompostowania, a także wycofanie ze sprzedaży jaj z chowu klatkowego do 2025 roku.