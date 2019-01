Carsharing Warszawa. Polonez i auto dostawcze w ofercie. Wypożyczalnie kuszą coraz bogatszą ofertą [ZDJĘCIA]

Po wypożyczalni skuterów, samochodów osobowych i rowerów przyszedł czas na carsharing oferujący auta dostawcze. Płacąc za minuty, godziny lub dni wynajmu możemy przewieźć rzeczy firmowe lub osobiste bez potrzeby dodatkowego płacenia za paliwo, parking czy dodatkowe ubezpieczenia.

Carsharing Warszawa - jak to działa w City Bee?

Aby móc skorzystać z usługi carsharingu wystarczy pobrać specjalną aplikację, dzięki której zarezerwujemy i otworzymy auto. Pierwsze 15 minut rezerwacji jest darmowe, a długość wynajmu może wynosić nawet 7 dni. Po skończonym wypożyczeniu parkujemy samochód w specjalnych, wyznaczonych strefach - tylko w ten sposób możemy zakończyć proces wynajmu. Niestety, parkowanie poza nimi jest niemożliwe. City Bee działa także poza Warszawą, pod warunkiem, że wynajem zakończymy właśnie we wspomnianej strefie, czyli w mieście, gdzie usługa jest oferowana. Jeśli zabraknie paliwa możemy zatankować samochód za darmo używając do tego karty paliwowej. Jest ona ważna jedynie na stacjach Orlenu oraz sieci Bliska.

Carsharing Warszawa - ile to kosztuje?

City Bee Big Carsharing to usługa oferująca wynajem aut dostawczych nawet na minuty. Ceny zaczynają się od 1 złotówki za minutę, plus koszt przejechanych kilometrów. Przy wypożyczeniu na cały dzień płacimy 219 złotych, zaś za tydzień 1299 zł. Usługa adresowana jest przede wszystkim, do osób pragnących przewieść ciężkie lub gabarytowe przedmioty na stosunkowo krótkich dystansach. Po pokonaniu ponad 50 kilometrów za każdy kolejny kilometr płacimy 65 groszy. Wynajmując auto na więcej niż dobę otrzymujemy dodatkowe darmowe 50 kilometrów do wykorzystania. W kosztach wypożyczenia mamy również bezpłatny parking w specjalnych strefach, benzynę i cenę ubezpieczenia.

Polonezem po stolicy

Na tym jednak nie koniec zmian. Fanów klasycznej motoryzacji ucieszy zapewne informacja, że firma PANEK wprowadza do swojej floty klasycznego... Poloneza. Ikonę polskiej motoryzacji wypożyczymy tak samo, jak wszystkie inne samochody oferowane w ramach usługi. W Warszawie pojawi się jeden egzemplarz i będzie oferowany począwszy od 11 października, dla wszystkich osób, które zaktualizują swoją mobilną aplikację. Oferowany 40 lat po dniu swojej premiery pojazd przeszedł jednak kilka istotnych zmian, niezbędnych z punktu widzenia obsługi systemu carsharingu.

Polonez Panek - jak wypożyczyć?

Aby klasyk polskich szos mógł sprawnie poruszać się po dzisiejszych drogach, musiał nie tylko być w nienagannym stanie wizualnym, ale także przejść kilka modyfikacji. Oferowany przez carsharingową firmę Panek egzemplarz pochodzi z roku 1993, posiada przebieg 107 000 kilometrów, katalizator oraz wtrysk paliwa. Na tym jednak nie koniec udogodnień. - Jest napędzany silnikiem benzynowym o mocy 80KM. Specjalnie na potrzeby usługi przeszedł modernizację zamków i elektryki, zamontowano w nim kilka nowoczesnych urządzeń telematycznych, dzięki którym samochód można użytkować tak jak każdy inny pojazd w carsharingu - mówi Leszek Leśniak, dyrektor rozwoju usługi PANEK carsharing. We wnętrzu znajdziemy także instrukcję obsługi, przydatną dla wszystkich, którzy nie mieli wcześniej styczności z pojazdem tego typu.