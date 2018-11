Casting do programu "Człowiek kontra Jedzenie" w Warszawie. Już wkrótce poznamy polskiego prowadzącego kultowego show

"Czekolada to podróż. Może być cytrusowa, kwasowa lub wytrawna". Zajrzeliśmy do jej królestwa

Aleksandra Podgórska

Manufaktura Czekolady to miejsce, które zabiera nas w podróż dookoła świata: Nikaragui, Ekwadoru, Peru, Wenezueli czy Ghany. I to właśnie dzięki tej podróży możemy poznać smak prawdziwej czekolady. Przenieście się razem z nami do magicznego królestwa.