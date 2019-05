Casting do serialu TVP. Zwiedź Kazachstan, Uzbekistan, Iran i Włochy

- Poszukujemy uczestników do Serialu Dokumentalnego TVP Szlak Nadziei, którzy przejdą po śladach Armii Andersa od Kamczatki do Monte Cassino. Drogę tę, blisko 80 lat temu odbyło 120 tys. cywili i żołnierzy, uciekając z radzieckich łagrów przez ZSRR, Kazachstan, Uzbekistan, Iran, Izrael aż do Włoszech. W 75. rocznicę wielkiej bitwy pragniemy przypomnieć widzom TVP tę wyjątkową historię. Sześciu wędrowców 10 czerwca 2019 r wyruszy z minimalną ilością pieniędzy, w dwumiesięczną podróż Szlakiem Nadziei. Zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn w wieku pomiędzy 20 a 60 rokiem życia - piszą organizatorzy castingu z Bongo Media. Firma odpowiedzialna jest także za produkcję programu.

- Planowany czas trwania programu to 1,5 miesiąca. Sześciu wędrowców 10 czerwca 2019 roku wyruszy z minimalną ilością pieniędzy, w dwumiesięczną podróż Szlakiem Nadziei. Liczymy na udział zarówno kobiet jak i mężczyzn - dodają.

Szlak Nadziei, program. Kogo szukają producenci?

Osób gotowych na wyzwania, przygodę,

otwartych na inną kulturę i ludzi w drodze,

chętnie znoszących niewygody podróży,

ciekawych świata - miłośników historii,

związanych emocjonalnie lub więzami rodzinnymi z losami żołnierzy Armii Andersa,

zarówno kobiet jak i mężczyzn pomiędzy 20 a 60 rokiem życia.

Jak można się zgłosić do programu TVP?