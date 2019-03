Catering dietetyczny, Warszawa. Dieta pudełkowa działa? Odchudzanie dzięki odpowiednim posiłkom [ZDJĘCIA,WIDEO]

Catering dietetyczny - efekty. Poznaj historię Przemka

Od 5 lat Przemek biegałem i intensywnie ćwiczyłem. Forma była, była kondycja, waga trochę spadła i stanęła w miejscu. 100 kg na liczniku i ani grama w dół. W takiej sytuacji kiedy ćwiczysz, wylewasz pot, a waga stoi w miejscu człowiek pyta sam siebie: po co mi to? Przecież nie o to chodziło!

Ćwiczenia i treningi są ciężkie. Wymagają konsekwencji i dyscypliny. Wiadomo każdy po nich czyje się super i mega, ale najpierw trzeba się zmotywować i podnieść z kanapy. Nie zawsze jest ochota, żeby żeby jechać na siłownię - choć wiadomo, że trzeba. Jak już jadę, jak już ćwiczę to oczekuję, że efekty też będą. Jak ich nie ma to następnym razem z tej kanapy wstać jest ciężej.

Wiedziałem, że gdzieś jest problem. Intuicyjnie czułem, że to jest związane z dietą odchudzającą i sposobem odżywiania. Pomyślałem: gotowanie, liczenie kalorii i zakupy wymagają zaangażowania, zajmują naprawdę dużo czasu – nie wiedziałem jak sobie z tym poradzę. Zdecydowałem się na zamawianie taniego cateringu dietetycznego. Bez diety pudełkowej nie ruszyłbym z miejsca. I to była dobra decyzja!

Jak schudnąć na diecie skutecznie? Można się odchudzić dzięki diecie pudełkowej?

Jak schudnąć szybko? Można schudnąć bez problemów i wyrzeczeń. Skuteczne i zdrowe odchudzanie wymaga kilku kroków:

Najpierw potrzebna jest konsultacja dietetyczna podczas, której dobiera się odpowiednią dietę i jadłospis,

Później ustala się kaloryczność diety odchudzającej,

Reszta jest już czystą formalnością: Zmawiasz. Odbierasz posiłki w domu. Jesz regularnie co 3 godziny. I co najważniejsze jesz do syta: Nie jesteś głodny i chudniesz - waga spada.

Plusy diety pudełkowej są też inne: Nie myślisz co ugotować i co kupić. Nie robisz zakupów. Nie gotujesz. Nie liczysz kalorii. Nawet nie zmywasz naczyń.

Dziś wiem, że treningi to tylko 30 % sukcesu, 70 % zależy o diety, od tego co jemy, kiedy jemy i od tego jak te posiłki zostały przegotowane i z jakich składników. Pamiętajcie dieta to podstawa, do tego włączcie treningi i z pewnością wiele zmienicie w swoim życiu. POWODZENIA!, Przemek Woś

Nie możesz schudnąć pomimo treningów?

Osoby intensywnie ćwiczące, prędzej czy później doświadczają braku efektów w chudnięciu. Po utracie kilku kilogramów przychodzi moment wyraźnego spowolnienia lub wręcz całkowitego zablokowania postępów co oczywiście jest źródłem silnych frustracji i bywa demotywujące. Skąd bierze się to zjawisko i jak sobie z nim poradzić opowie Moniką Koźlakiewicz - dietetyk Cateringu Dietetycznego DIETA FIGURA.

To, co postrzegamy jako stagnację nie zawsze nią być musi. Często bowiem spowolnienie tempa spadku masy ciała związane jest z przyrostem… tkanki mięśniowej. Oczywiście zjawisko to występuje jedynie u osób trenujących i nie stosujących zbyt restrykcyjnych diet. Jednak jeśli zatrzymanie spadku masy ciała nie ma nic wspólnego z przyrostem masy mięśniowej czy spadkiem udziału tkanki tłuszczowej, a my nie robimy sobie odstępstw od diety należy tematowi przyjrzeć się uważniej.

Dlaczego waga się zatrzymuje?

Pod lupę musi trafić nasz program żywieniowy, czy aby nie pochodzi z wyczytanej gdzieś w kolorowej prasie lub internecie diety cud? Musimy się dowiedzieć: czy nasza dieta jest dobrze zbilansowana pod względem udziału makroskładników- czyli udziału białek, węglowodanów i tłuszczy.

Ponadto za zjawiskiem stagnacji stać mogą niedobory składników odżywczych zaliczanych do witamin, które niezbędne są do prawidłowej pracy enzymów biorących udział m.in. w procesie pozyskiwania energii z kwasów tłuszczowych.

Odchudzanie, dieta. Co zrobić, żeby waga ruszyła?

Jeśli nie mamy wiedzy i umiejętności w przygotowaniu dobrze zbilansowanej diety warto skorzystać z pomocy dietetyka lub zamówić odpowiedni program żywieniowy z naszego cateringu. Wtedy łatwiej będzie osiągnąć zamierzone efekty i cieszyć się dobrą formą i nową sylwetką.

