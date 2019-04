Catering dietetyczny Warszawa. Odchudzanie dzięki odpowiednim posiłkom. Czy na diecie pudełkowej można schudnąć?

Catering dietetyczny Warszawa – opinie. Poznaj historię Przemka

Od 5 lat biegałem i intensywnie ćwiczyłem. Pojawiła się kondycja i waga trochę spadła, ale tylko po to żeby stanąć w miejscu. Na liczniku pojawiło się 100 kg, ćwiczyłem, a waga stała w miejscu i ani grama w dół. W takiej sytuacji kiedy ćwiczysz, wylewasz pot, a waga ani drgnie pytasz sam siebie:

- Po co mi to?

- Przecież nie o to chodziło!

Wiedziałem, że gdzieś jest problem. Intuicyjnie czułem, że to jest związane z dietą odchudzającą i sposobem odżywiania. Pomyślałem: gotowanie, liczenie kalorii i zakupy wymagają zaangażowania, zajmują naprawdę dużo czasu – nie wiedziałem jak sobie z tym poradzę. Zdecydowałem się na zamawianie cateringu dietetycznego. Bez diety pudełkowej nie ruszyłbym z miejsca. I to była dobra decyzja!

Dieta Figura catering dietetyczny Warszawa to jedyny catering dietetyczny Polsce wyróżniamy statuetką LUKSUSOWA MARKA ROKU

Na www.dietafigura.pl znajdziecie wiele zbilansowanych programów dietetycznych:

slim, optimum, fit, sport, vege, no meat, na fish, no gluten i no laktose, office, detox.

Diety pudełkowe występują w różnych kalorycznościach:

1000, 1200, 1500,1800, 2000, 2500, 3000, 3500 i 4000 kcal,

Wiosna to okazja, żeby skorzystać z atrakcyjnych promocji – nawet do 20% rabatu! Catering dietetyczny Dieta Figura stawia na jakość i jest po prostu smaczny.

Od marca catering dietetyczny Dieta Figura jako pierwszy wśród cateringów dietetycznych wprowadził absolutną nowość - jak się okazało prawdziwy HIT – dieta dla kobiet w okresie menopauzy Go! Slim

Już za kilka dni wprowadzona zostanie kolejna nowość do programów dietetycznych.

Jak schudnąć na diecie skutecznie? Można się odchudzić dzięki diecie pudełkowej?

Jak schudnąć szybko? Można schudnąć bez problemów i wyrzeczeń. Skuteczne i zdrowe odchudzanie wymaga kilku kroków:

Najpierw potrzebna jest konsultacja dietetyczna podczas, której dobiera się odpowiedni typ diety,

Później ustala się kaloryczność diety odchudzającej,

Reszta jest już czystą formalnością: Zmawiasz. Odbierasz posiłki w domu. Jesz regularnie co 3 godziny. I co najważniejsze jesz do syta: Nie jesteś głodny i chudniesz - waga spada.

Plusy diety pudełkowej są też inne: Nie myślisz co ugotować i co kupić. Nie robisz zakupów. Nie tracisz czasu. Nie gotujesz. Nie liczysz kalorii. Nawet nie zmywasz naczyń. To wygodne rozwiązanie oszczędza czas i jest gwarancja sukcesu.

Przemek Woś: Dziś wiem, że treningi to tylko 30 % sukcesu, 70 % zależy o diety, od tego co jemy, kiedy jemy i od tego jak te posiłki zostały przegotowane i z jakich składników. Schudłem 14 kg i czuję się świetnie. Pamiętajcie dieta to podstawa, do tego włączcie treningi i z pewnością wiele zmienicie w swoim życiu. POWODZENIA!

Nie możesz schudnąć pomimo treningów?

Osoby intensywnie ćwiczące, prędzej czy później doświadczają braku efektów w chudnięciu. Po utracie kilku kilogramów przychodzi moment wyraźnego spowolnienia lub wręcz całkowitego zablokowania postępów co oczywiście jest źródłem silnych frustracji i bywa demotywujące. Skąd bierze się to zjawisko i jak sobie z nim poradzić opowie Monika Koźlakiewicz - dietetyk Cateringu Dietetycznego DIETA FIGURA.

To, co postrzegamy jako stagnację nie zawsze nią być musi. Często bowiem spowolnienie tempa spadku masy ciała związane jest z przyrostem tkanki mięśniowej. Oczywiście zjawisko to występuje jedynie u osób trenujących i nie stosujących zbyt restrykcyjnych diet.

Jednak jeśli zatrzymanie spadku masy ciała nie ma nic wspólnego z przyrostem masy mięśniowej czy spadkiem udziału tkanki tłuszczowej, a my nie robimy sobie odstępstw od diety należy tematowi przyjrzeć się uważniej.

Dlaczego waga się zatrzymuje?

Pod lupę musi trafić nasz program żywieniowy, czy aby nie pochodzi z wyczytanej gdzieś w kolorowej prasie lub internecie diety cud? Musimy się dowiedzieć: czy nasza dieta jest dobrze zbilansowana pod względem udziału makroskładników- czyli udziału białek, węglowodanów i tłuszczy. Ponadto za zjawiskiem stagnacji stać mogą niedobory składników odżywczych.

Odchudzanie, dieta. Co zrobić, żeby waga ruszyła?

Jeśli nie mamy wiedzy i umiejętności w przygotowaniu dobrze zbilansowanej diety warto skorzystać z pomocy dietetyka lub zamówić odpowiedni program żywieniowy z naszego cateringu. Wtedy łatwiej będzie osiągnąć zamierzone efekty i cieszyć się dobrą formą i nową sylwetką.

Catering dietetyczny Warszawa. Jak zamówić catering dietetyczny, który polecają mistrzowie sportu?

Czy tylko dla mistrzów?

Z odpowiednio zbilansowanej diety pudełkowej i sokowej korzystają nie tylko sportowcy i olimpijczycy, ale również osoby chcące po prostu utrzymać wagę, zadbać o formę, pragnące zgubić nadprogramowe kilogramy czy też chcące regularnie i zdrowo się odżywiać. Zapytaliśmy sportowych mistrzów dlaczego korzystają z cateringu dietetycznego i dlaczego zaufali dietafigura.pl

Mateusz Polski – Brązowy Medalista Mistrzostw Europy w boksie olimpijskim – Charków 2017; Multi Medalista Seniorskich Mistrzostw Polski w boksie:

- Treningi to czas pracy i nie pozwalam sobie na odstępstwa od diety. Tak to już jest, że na pewnym poziomie profesjonalizmu trzeba ogromnej dyscypliny i wsparcia z zewnątrz. Korzystając z cateringu dietetycznego Dieta Figura, wiem, że moja dieta jest odpowiednio zbilansowana i utrzymuje mnie w formie, dodatkowo oszczędzam dużo czasu i mogę go poświęcić rodzinie i najbliższym – ich wsparcie dla nas sportowców jest bardzo ważne.

- Każdy dzień zanim zacząłem korzystać ze cateringu dietetycznego Dieta Figura wyglądał tak, że gotowałem, jadłem, trenowałem, potem znów czekało mnie przygotowanie posiłku i kolejny trening. Na nic nie miałem czasu.

Teraz nie muszę gotować, nie muszę robić zakupów. Mam więcej czasu na regenerację. Po za tym kiedy jadę na zawody, mogę wszystko ze sobą zabrać. Ogromnym plusem diety pudełkowej jest różnorodność posiłków, kiedy sam sobie gotowałem, potrafiłem trzy dni z rzędu jeść kurczaka z ryżem.

Jak zamówić catering dietetyczny Dieta Figura?

Szybko i wygodnie na www.dietafigura.pl gdzie wybieracie odpowiedni program, właściwą kaloryczność i klikacie zamów lub telefoniczne 509 983 362 w biurze obsługi klienta z możliwą poradą dietetyka 500 011 326. Zestawy diety pudełkowej są dostarczane codziennie od poniedziałku do piątku, a na weekend w sobotę.

Dołącz do nas.