Cavarious: kawa jakiej jeszcze w Warszawie nie piłeś!

Kawa i nie tylko

Cavarious to połączenie słów Cava i VARIOUS czyli kawa oraz różnorodność. I rzeczywiście, lokal stawia nie tylko na typowe pozycje dostępne w menu większości kawiarni. Oprócz kaw takich jak espresso czy latte wypijemy tu także kawy zaparzane alternatywnymi metodami. Do wyboru mamy aeropress, frenchpress oraz kawę parzoną przelewowo. W zależności od wybranej metody mamy także możliwość wyboru odpowiedniej kawy.