Cejrowski spalił flagę UE na antenie TVP Info. W tej sprawie Braun pisze do Czabańskiego

List Brauna dotyczy wydarzeń, które miały miejsce podczas emisji programu "Minęła dwudziesta" na antenie TVP Info podczas którego omawiano m.in. wydarzenia podczas "Marszu Niepodległości", który 11 listopada przeszedł ulicami Warszawy. "W jednym z ostatnich wydań, stały komentator tego programu, Wojciech Cejrowski (...) spalił dwie małe flagi Unii Europejskiej, co wywołało życzliwą reakcję prowadzącego, Michała Rachonia" - przypomina Braun.

Cejrowski komentując wydarzenia z "Marszu Niepodległości", podczas którego doszło do spalenia unijnej flagi, mówił, że w USA można palić logotypy i flagi. - Nawet flagę amerykańską bądź polską można spalić. To jest własność, to jest przedmiot – powiedział podróżnik. - Flaga UE jest jak flaga McDonald'S - ocenił.

"Fragment zawierający sam moment spalenia flagi, jak wyjaśnia TVP, nie został wyemitowany na antenie, jednak - jak informują media - był dostępny na tronie internetowej TVP, a wciąż jest dostępny na kanale Wojciecha Cejrowskiego na youtube, gdzie prezentowany jest jako program TVP INFO. Spalenie flagi Unii Europejskiej nie jest przestępstwem w rozumieniu przepisów kodeksu karnego, jest jednak niewątpliwie manifestacją poglądów skrajnie niechętnych, czy wręcz wrogich Unii Europejskiej. Prezentowanie tego rodzaju działań w audycji telewizji publicznej, z wyraźnie aprobującą reakcją prowadzącego audycję dziennikarza, jest szkodliwe dla wizerunku i interesów naszego kraju" - podkreśla członek Rady Mediów Narodowych i były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i prezes TVP.

Zaznaczył, że oczekuje, że incydent spotka się z niezwłoczną, zdecydowaną reakcją przewodniczącego KRRiT.

