Celebrity2use – ekskluzywny second-hand, w którym kupując ubrania od gwiazd, pomagasz innym

Teraz każdy z was i każdy z was może mieć w swojej szafie ubranie znanej osoby, jednocześnie pomagając tym, którzy potrzebują wsparcia. Jak to zrobić? Odpowiedź jest prosta – Celebrity2use.

Celebirty2use to sklep internetowy, a właściwie taki ekskluzywny second-hand, w którym można kupić ubrania i dodatki używane wcześniej przez celebrytów. Najważniejsze w tym wszystkim jest jednak pomaganie. 60% ceny zakupy od razu przekazywane jest na wybranie stowarzyszenie lub fundację. Hasłem, która przyświeca tej akcji, jest: BUY, HELP, FEEL, co oznacza, że kupujesz, pomagasz, a tym samym czujesz satysfakcję.

Drugie życie

Pomaganie może być naprawdę proste, a tak jest w przypadku Celebirty2use. Każdy z nas chętnie uzupełni swoją szafę, bo jak wiadomo – ubrań nigdy za dużo, a jeśli przy tym będzie miał coś od znanej osoby i jednoczenie pomoże innym, to chyba nawet nie ma się nad czym zastanawiać.

- Chcemy przede wszystkim zadbać o to, żeby rzeczy nie były wyrzucane, chcemy dać im drugie życie, żeby ponownie wróciły do obiegu – opowiada Małgorzata Ciuksza, współzałożycielka i właścicielka sklepu solidarnościowego Celebrity2use – Chcemy również pokazać, że używane rzeczy nie są gorsze i nie jest to wstyd, aby je nosić, wręcz przeciwnie. Poza tym w Celebirty wspieramy m.in. ideę circular economy, czyli ekonomię obiegu zamkniętego oraz zero waste.

Gwiazdy pomagają

Wszystko zaczęło się od Nergala, więc przede wszystkim jego rzeczy można kupić, aczkolwiek nie jest to jedyny mężczyzna, który wspiera tę akcję. Wśród gwiazd są m.in. Agnieszka Sienkiewicz, Kasia Cichopek, Marcelina Zawadzka, Katarzyna Bonda, Julia Kamińska, Patricia Kazadi, Maria Niklińska, Anna Czartoryska-Niemczycka, Krzysztof Hołowczyc czy zespół Enej.

- Wśród ubrań, które przekazują nam znane osoby są sukienki, kurtki, buty, plecaki, marynarki, torebki, biżuteria, płaszcze, jest nawet suknia ślubna. Naprawdę jest w czym wybierać. Ceny wahają się między 50, a 500 zł. Tylko niektóre są nieco droższe. – dodaje Gosia.

Tutaj znajdziecie wszystkie ubrania, które można kupić: celebrity2use.com/sklep

Zanim jednak dana rzecz zostanie przekazana do Celebrity2use, gwiazda musi podpisać specjalny certyfikat autentyczności. Potwierdza on, że ubranie należało wcześniej do tej osoby.

To wszystko przez Nergala

Do stworzenia takiego miejsca zainspirował Gosię Adam Nergal Darski. W listopadzie 2016 roku spotkali się przypadkiem w Berlinie.

- Poszliśmy na koncert, później na kolację i wtedy Adam powiedział, że ma w domu tonę swoich ubrań, z którymi nie wie co zrobić. Zapytał mnie czy mam jakiś pomysł, ale wtedy wleciało mi to jednym uchem, a drugim wyleciało – wyjaśnia Gosia.

Miesiąc później, siedząc ze swoim mężem na lotnisku, Gosia opowiedziała mu o rozmowie z Nergalem. Zaproponował, żeby zaczęła sprzedawać takie ubrania w Internecie, bo ma wielu mniej lub bardziej znanych znajomych.

- Pomyślałam sobie: „czemu nie!”. Zrobiłam mały research, okazało się, że czegoś takiego w Polsce nie ma. Od razu dodałam ideę dzielenia się pieniędzmi z różnymi fundacjami oraz stowarzyszeniami. I tak się zaczęło. Tworzyliśmy sklep przez 9 czy 10 miesięcy, a wszystkie osoby, które zapraszaliśmy były bardzo zainteresowane – opowiada dalej - Okazało się, że nie jest to takie łatwe, jak myśleliśmy. Wszystko mamy w jednej rozmiarów. Najpierw dana rzecz musi się spodobać osobie kupujące. Później jest element pomagania, ludziom bardzo się podoba, że jest motyw dzielenia się z fundacjami. Dopiero na końcu, jest to, że dana rzecz jest od celebryty. Wyjątkiem jest Nergal, który ma swoich psychofanów. Oni chcą mieć wszystko, co on nosił (śmiech).

Fundacje i stowarzyszenia

Osoby publiczna przekazując swoją rzecz określa, na jaki cel ma zostać przekazane 60% ceny. Celebrity2use ma swoją bazę fundacji i stowarzyszeń, które wspiera. Gwiazda sama wybiera spośród tej listy lub proponuje własną, z którą bardzo często współpracuje.

- Są też takie sytuacje, że darczyńcy jest obojętne, gdzie zostaną przekazane pieniądze, dlatego daje prawo wyboru klientowi. Wtedy od wybiera stowarzyszenie czy fundacje, którą chce wesprzeć – opowiada Małgorzata Ciuksza.

Showroom

Od jakiegoś czasu Celebrity2use ma swój showroom. Można przyjść, zobaczy i, dotknąć rzecz przez zakupem. – Można też poczuć zapach, są również panie, które wyczuwają, jak pachnie Nergal – wtrąca Gosia.

Wszystko można obejrzeć, ale kupić przez Internet. Celebirty wyróżnia się transparentnością. 60 procent ceny, która przeznaczana jest na wybrany cel charytatywny, przekazywane jest bezpośrednio na rachunek bankowy fundacji czy stowarzyszenia.

- Pieniądze nie przechodzą przez nas, tylko idą bezpośrednio na rachunki bankowe NGO-sów. My to nazywamy tzw. podatkiem solidarnościowym. Reszta pieniędzy idzie dla nas, na utrzymanie showroomu, promocje, ludzi, itd – dodała na koniec założycielka Celebrity2use.

Adres:

Showroom znajdziecie przy ul. Marszałkowskiej 53/32. Otwarty jest we wtorki od godz. 11 do 19.

Jak przyznała właścicielka, jeśli ktoś będzie chciał wpaść w inny dzień to wystarczy skontaktować się mailowo lub poprzez Facebooka.

Mail: help@celebrity2use.com

Facebook: Celebrity2Use

POLECAMY TEŻ: