Centralna Droga Krzyżowa Warszawa 2019. Procesja w Wielki Piątek na ulicach Warszawy [ZDJĘCIA]

Centralna Droga Krzyżowa rozpoczęło się przed kościołem św. Anny na Krakowskim Przedmieściu. Później jej uczestnicy przeszli następującą trasą: Krakowskim Przedmieściem, ul. Miodową, Senatorską do placu Teatralnego, następnie ul. Wierzbową do pl. Piłsudskiego. Następnie ulicą Tokarzewskiego-Karaszewicza na Krakowskie Przedmieście i z powrotem do kościoła akademickiego św. Anny.

Na zakończenie procesji Centralnej Drogi Krzyżowej do wiernych przemówi kard. Nycz.

Co roku wielkopiątkowa procesja ulicami Warszawy gromadzi bardzo wielu wiernych. Wśród niosących ogromny krzyż są księża, siostry zakonne, studenci, strażacy, wojsko, radni.