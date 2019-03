Centralna Liga Juniorów. Fryderyk Gerbowski - kolejny talent FCB Escoli Varsovia. 16-latkiem zaczynają interesować się zagraniczne kluby

Akademia na warszawskim Tarchominie słynęła do niedawna głównie z „produkcji” bramkarzy. Szlaki przetarł Marcin Bułka, o którym zrobiło się głośno, gdy w 2016 roku trafił do londyńskiej Chelsea. Do Anglii, konkretnie do Evertonu, odszedł niedawno (pod koniec stycznia tego roku) również kolejny wychowanek Escoli Varsovia Żan-Luk Leban.

Na tym nie koniec, bo...

- Jest coraz większe zainteresowanie naszymi zawodnikami – przyznaje trener Bartłomiej Kaptur. - Gdy zaczynaliśmy, to na nasze mecze przychodzili głównie ich rodzice i koledzy. Teraz na trybunach menedżerów i skautów często jest tyle samo, co kibiców. Chłopcy dostają coraz więcej propozycji, już nie tylko bramkarze – dodaje.

Jednym z tych, którymi zaczynają interesować się zagraniczni menedżerowie i skauci jest Fryderyk Gerbowski. Nie bez powodu, bo 16-latek z Warszawy to materiał na przyszłego reprezentanta Polski. Na razie to oczywiście tylko wróżenie z fusów, bo mieć talent to jedno, a wykorzystać go w pełni to zupełnie inna kwestia. Długo można by wymieniać nazwiska tych, którzy świetnie się zapowiadali, ale gdzieś potem przepadli.

W przypadku Gerbowskiego wydaje się jednak, że nic nie stoi na przeszkodzie, by jemu się udało. - Jest bardzo inteligentny na boisku i poza nim. W naszej akademii mamy wielu utalentowanych chłopców, natomiast Fryderyk ma coś takiego, że jego potencjał przekłada się na poczynania na boisku. To mądry zawodnik, który słucha trenerów i szybko wciela ich rady w życie – chwali swojego podopiecznego trener Kaptur.

Dopytywany o jego wady, względnie elementy do poprawy, chwilę się zastanawia. - Na pewno ma jeszcze rezerwy, jak każdy w jego wieku. U „Frydka” nie szukałbym jednak czegoś ewidentnie do poprawy w elementach technicznych czy taktycznych. Jeśli już to w sferze mentalnej, bo mógłby brać na siebie większą odpowiedzialność na boisku. On ma takie umiejętności, że musi przestać myśleć w kategoriach, że jest młodszym zawodnikiem w starszym roczniku. Jeśli ktoś jest dobry, to nie ma znaczenia, czy jest rok młodszy czy starszy. On powinien prowadzić grę, ustawiać kolegów. Ma na to potencjał - zapewnia.

Młody piłkarz występuje na środku pomocy. Jako „szóstka” (defensywny), albo „ósemka” (ofensywny). Na obu czuje się dobrze, bo jak mówi jego trener jest zarazem kreatywny, jak i bardzo pracowity na boisku, dlatego w środku pola daje drużynie bardzo dużo. - Ustawienie go w środku to był naturalny wybór – uważa Kaptur.

Na tej pozycji bohater tego tekstu gra na co dzień w Escoli, w Centralnej Lidze Juniorów występował ostatnio w dwóch kategoriach wiekowych. Zaczynał w U-17, gdzie spisywał się na tyle dobrze, że końcówkę sezonu dograł w U-18. Z młodszym rocznikiem zajął drugie miejsce.

Od kilku lat Gerbowski jest również powoływany do młodzieżowych reprezentacji Polski.