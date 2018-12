Centralna Liga Juniorów. Historyczny sukces Ursusa Warszawa – pokazali charakter i awansowali na przekór wszystkim niedowiarkom

– O spadku mówili nam niektórzy zawodnicy z innych drużyn – przyznaje Bartosz Suchora. – Śmiałem się z nich wtedy, bo wiedziałem, że z każdym możemy powalczyć – dodaje młody pomocnik Ursusa Warszawa, w którym gra razem ze swoim bratem bliźniakiem Jakubem.

Miał rację, choć pewnie nawet najwięksi optymiści nie spodziewali się tak zawrotnego tempa, z jakim „Traktorki” będą pokonywać kolejne etapy na drodze do Centralnej Ligi Juniorów. – Gdy 1,5 roku temu przejmowaliśmy, razem z Arkadiuszem Szulcem (asystent trenera), drużynę z rocznika 2002, ta występowała w Lidze Wojewódzkiej i była bliska spadku do Okręgowej. O tym, że się utrzymała, zdecydował dopiero szczęśliwie wygrany ostatni mecz – wspomina początki swojej pracy trener (zarazem koordynator całej Akademii KS Ursus) Michał Pulkowski.

– Mieliśmy przejąć zespół, jeśli ten się utrzyma. Gdyby spadł, mógłby się po raz kolejny rozpaść – dodaje, nawiązując do sytuacji z przeszłości, gdy rodzice młodych piłkarzy odłączyli się od klubu i stworzyli własny. Uczniowski. – Przeszedł do niego cały rocznik 2002 i trzeba go było odbudować. W dodatku – mówię to oczywiście pół żartem, pół serio – musieliśmy zmierzyć się z klubową klątwą. Tak się składa, że w naszej akademii parzyste roczniki zazwyczaj są słabsze – dodaje Pulkowski.

– Ledwo się wtedy utrzymaliśmy – wspomina walkę o pozostanie w Lidze Wojewódzkiej Jakub Suchora. – Potem jednak przyszli nowi trenerzy, dzięki nim zaczęliśmy grać lepiej. Złapaliśmy luz – dodaje. A na efekty nie trzeba było długo czekać, bo już po roku podopieczni Pulkowskiego i Szulca awansowali do Ekstraligi.

Teraz poszli o krok dalej, choć łatwo nie było. Niewiele brakowało, a potknęliby się na ostatniej przeszkodzie, bo decydujące o awansie do CLJ U-17 baraże z ŁKS-em zaczęli fatalnie. W pierwszym meczu, w Warszawie, prowadzili do przerwy 2:0, po dwóch trafieniach Patryka Kozłowskiego. W drugiej połowie mieli kolejne szanse na podwyższenie wyniku. Ostatecznie przegrali jednak 2:3.

- Takie porażki nie mają prawa się zdarzać. Nawet biorąc poprawkę na to, że to jest młodzież, gdzie forma zawodników często bywa sinusoidą - podkreśla Pulkowski. Trener i piłkarze przyznają, że przed rewanżem atmosfera w szatni była napięta.

„Traktorki” pokazały jednak charakter i wygrały w Łodzi 2:0, po golach Wiktora Skoczylasa i Antoniego Kozyry. – ŁKS okazał się bardzo mocny w środku pola. Z drugiej jednak strony okazał się też – z całym dla nich szacunkiem – łatwy do rozpracowania. To fajny zespół, fajnie prowadzony, ale mający pewne mankamenty, które wykorzystaliśmy w obu meczach. Konkretnie chodzi mi o środek obrony. Stoperzy ŁKS-u byli ustawieni wysoko i bez asekuracji – tłumaczy trener Pulkowski.

– W pierwszej połowie przez większość czasu głównie się broniliśmy. W przerwie trener powiedział nam, że musimy bardziej się otworzyć. Omijać ich obrońców – mieliśmy zagrywać piłki za nich, a tam już była autostrada do sytuacji jeden na jeden – dodaje Suchora.

Udało się, a jedną z kluczowych decyzji sztabu szkoleniowego Ursusa okazało się wejście na boisko Krystiana Jabłońskiego. – Nie był w tym sezonie wiodąca postacią naszej drużyny, ale ma jedną fajną umiejętność – potrafi podać otwierającą piłkę, a tego właśnie w tym momencie potrzebowaliśmy. Tak strzeliliśmy dwie bramki – podkreśla Pulkowski.

Czego trener i jego zawodnicy spodziewają się po występach w Centralnej Lidze Juniorów? – Na pewno wyższego poziomu – mówi Pulkowski. – Musimy trenować jeszcze mocniej, być jeszcze lepsi. Nastąpią też małe zmiany, bo trzeba będzie dokooptować kilka piłkarzy. Choćby po to, żeby zwiększyć rywalizację w zespole. W poprzednich okienkach transfery sprawiały, że ci co już byli robili postęp. Fajne jest to, że mamy zespół złożony z chłopców, którzy są stąd. Z Ursusa. Gdzie indziej bywa czasem i tak, że przychodzą trenerzy, pościągają sobie zawodników i odnoszą sukcesy. My robimy inaczej. W drugim meczu z ŁKS-em, poza bramkarzem, tylko jeden zawodnik był ściągnięty z zewnątrz. Z konieczności, bo jak przychodziliśmy, to ta drużyna nie miała bramkarza – trzeba go było pożyczać z młodszych roczników. Pozostali to byli ci zawodnicy, których zastaliśmy 1,5 roku temu w Lidze Wojewódzkiej – dodaje trener.

- Teraz będzie trudniej, bo w CLJ-ce mecze takie jak z ŁKS-em czekają nas co tydzień. No, ale o to przecież chodzi, żeby rywalizować z najlepszymi - mówi Suchora.