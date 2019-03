Centralna Liga Juniorów U-18. Strzelecki popis w 19. kolejce Centralnej Ligi Juniorów U-18

Korona Kielce się nie zatrzymuje i jest na najlepszej drodze do osiągnięcia końcowego triumfu w rozgrywkach. Zespół z województwa świętokrzyskiego ma do rozegrania zaległy mecz z Górnikiem Zabrze, a mimo to ma siedem punktów przewagi nad drugim zespołem w tabeli. W 19. kolejce do Kielc przyjechała Cracovia, która postawiła liderowi wysoko poprzeczkę. Za sprawą Szelągowskiego kielczanie objęli prowadzenie w 4. minucie, ale dwie kolejne bramki w pierwszej połowie były dziełem krakowskiego klubu. W 65. minucie Rakoczy strzelił na 3:2 i wydawało się, że 3 punkty powinny pojechać do Krakowa. Nic bardziej mylnego, bowiem gospodarze w ostatnich dziesięciu minutach meczu strzelili trzy bramki i wygrali to emocjonujące spotkanie.

Podziałem punktów zakończyło się spotkanie w Gdyni, do której przyjechał GKS Bełchatów. Arka wygrywała do 86. minuty 2:1, ale Kacper Rośczak wziął sprawy w swoje ręce i zapewnił drużynie z województwa łódzkiego jeden punkt. Walczący o utrzymanie chorzowski Ruch stanął przed trudnym zadaniem, bowiem gościł Legie Warszawa. Faworyzowany zespół ze stolicy strzelił trzy bramki i do wicelidera tracą tylko dwa punkty.

Wiele emocji w końcówce spotkania było w Zabrzu, gdzie Górnik mierzył się z Zagłębiem Lubin. Goście dzięki bramce Sypka w 15. minucie wygrywali, ale zabrzanie doprowadzili w 90. minucie do wyrównania. Gdy wydawało się, że mecz zakończy się podziałem punktów w trzeciej minucie doliczonego czasu gry Błażej Czuban wykorzystał rzut karny i zapewnił swojej drużynie arcyważne trzy punkty.

W spotkaniu Escoli z Jagiellonią padła tylko jedna bramką. W 18. minucie Karol Struski wykazał najwięcej zimnej krwi i zapewnił zespołowi z Podlasia trzy punkty. Dzięki tej wygranej białostoczanie tracą do Escoli tylko jedno oczko. Wicelider z Wrocławia urządził sobie trening strzelecki. Do stolicy Dolnego Śląska przyjechała Elana Toruń i do domu wracała z bagażem pięciu straconych bramek.

Tracący jeden punkt do bezpiecznego miejsca Motor Lublin pojechał do Krakowa na mecz z Wisłą. Gospodarze za sprawą Morysa objęli prowadzenie w 40. minucie, a dzięki trafieniu Malika podwyższyli je siedemnaście minut po przerwie. Lublinian było stać tylko na jedną bramkę, której autorem był Pryliński.

Juniorzy Lecha Poznań wzięli przykład z dorosłej drużyny i swój mecz również przegrali różnicą trzech bramek. Pogoń Szczecin miała w swoim składzie Huberta Turskiego, który skompletował hattrick, jedną bramkę dołożył Kacper Kozłowski i "Portowcy" mogli świętować ważną wygraną. Co ciekawe poznaniacy pierwsi strzelili bramkę (Niewiadomski w 26. minucie) i później tylko wyciągali piłkę z siatki.

Komplet wyników

Arka Gdynia - GKS Bełchatów 2:2

Julian Goyke 32, Hubert Branicki 38 - Dawid Kocyła 8, Kacper Rośczak 86

Ruch Chorzów - Legia Warszawa 1:3

Daniel Iwanek 32 - Wiktor Preuss 30, Szymon Włodarczyk 40, 67

Korona Kielce - Cracovia 5:3

Daniel Szelągowski 4, Dawid Lisowski 58, 86 (k), Łukasz Bujak 81, Artur Piróg 90 - Michał Rakoczy 13, 65, Patryk Zaucha 38

Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 1:2

Jan Borek 90 - Jakub Sypek 15, Błażej Czuban 90 (k)

Escola Varsovia Warszawa - Jagiellonia Białystok 0:1

Karol Struski 18

Śląsk Wrocław - Elana Toruń 5:0

Bruno Wacławek 1, Piotr Samiec-Talar 33, Jakub Jarzębowski 54, Bartosz Boruń 77 (k), Dawid Musiał 83

Wisła Kraków - Motor Lublin 2:1

Daniel Morys 40, Dawid Malik 62 - Jakub Pryliński 75

Lech Poznań - Pogoń Szczecin 1:4

Jakub Niewiadomski 26 - Hubert Turski 27, 39, 78, Kacper Kozłowski 68

