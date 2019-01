Centralna Liga Juniorów. Varsovii przydałby się Lewandowski, za to młodzi legioniści strzelają aż miło

Niewykluczone, że Robert Lewandowski łapie się za głowę, kiedy patrzy na tabelę rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów do lat 15. UKS Varsovia, czyli pierwszy warszawski klub, który reprezentował jeszcze zanim skończył dziesięć lat, zajmuje ostatnie, ósme miejsce. Mało tego, po dziesięciu z czternastu kolejek ma na koncie zero punktów, dwie bramki zdobyte i aż 44 stracone. Nowy „Bobek” pewnie by się przydał…

Lepiej w ośmiozespołowej grupie D spisują się trzy inne zespoły z Warszawy. Polonia zajmuje miejsce w środku stawki, ale do czwartej Escoli Varsovia traci aż dziewięć punktów. Ekipa z Żerania depcze po piętach UKS SMS Łódź, Legii i liderującej Jagiellonii Białystok. 15-letni Wojskowi, którzy w ostatni weekend rozgromili 11:0 AP Ostróda, poza dwoma porażkami mają na koncie same zwycięstwa. „Jaga” przy takiej samej liczbie wygranych ma jeden remis i jedną przegraną.

Mnóstwo emocji można się spodziewać także na finiszu Centralnej Ligi Juniorów do lat 17. W nich do wyłonienia mistrza rundy jesiennej (wiosną gra się kolejną rundę, po niej rozgrywany jest turniej finałowy, w którym biorą udział mistrzowie czterech grup terytorialnych; taki sam system jest w rozgrywkach do lat 15) też zostały cztery kolejki. Pierwsza jest Legia, która ma trzy punkty przewagi nad Escolą i pięć nad AKS SMS Łódź. Miejsce tuż za podium zajmuje Polonia, której zostały jedynie matematyczne szanse na dogonienie Wojskowych. Traci bowiem do nich dziesięć punktów.

System znany z dorosłej piłki funkcjonuje w rozgrywkach do lat 18. Polski Związek Piłki Nożnej po poprzednim sezonie dokonał kilku istotnych zmian. Jedną z głównych było zrobienie jednej mocnej ligi zamiast podziału na grupy regionalne. W tejże lidze rywalizuje 16 zespołów. Jej skład jest podobny do ekstraklasy. Jedną z różnic jest jednak obecność dwóch warszawskich drużyn. Obok Legii gra w niej Escola.

Oba stołeczne kluby po dwunastu kolejkach są w górnej połowie tabeli (oba mają do rozegrania mecz zaległy). Legia jest czwarta, a przed nią Zagłębie Lubin, Pogoń Szczecin i Korona Kielce. Obecnie legionistów i lidera dzieli siedem punktów. Przy pomyślnym odrobieniu zaległości strata może wynosić cztery. Escola jest ósma.

Do końca rundy jesiennej zostało pięć kolejek. Rozgrywki będą kontynuowane wiosną.

