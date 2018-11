Centralny Park Odolan w końcu powstanie? Mieszkańcy od lat zabiegają o budowę parku na Woli. Jest przełom

Stowarzyszenia Mieszkańców Odolan oraz Mieszkańców Ulicy Ordona od lat zabiegają o stworzenie Centralnego Parku Odolan. Miałby on powstać na 10 hektarach terenu, który obecnie znajduje się w użytkowaniu wieczystym PKP (Do Polskich Kolei Państwowych należy łącznie 28 hektarów gruntu na Odolanach). Niedawno okazało się, że zostało ono nabyte bezpodstawnie.

Teren powinien wrócić do miasta

Zgodnie z decyzją Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 lutego 2017r. (I OPS 2/16) i z 26 lutego 2018r. (I OPS 5/17) grunty te wraz z wejściem w życie ustawy komunalizacyjnej w 1990 r. powinny z rąk rad narodowych przejść na własność miasta.

Teraz działacze Stowarzyszenia Mieszkańców Odolan apelują do władz Warszawy o jak najszybsze podjęcie działań w kierunku odzyskania terenu: "Apelujemy do władz Warszawy o weryfikację stanu prawnego tych nieruchomości i podjęcie działań zmierzających do odzyskania gruntów, które zgodnie z prawem mogą należeć do Miasta". Po uregulowaniu sytuacji prawnej na tym terenie mogłyby rozpocząć się prace. Działacze stowarzyszenia mają już projekt przyszłego parku i plan na to, jak pozyskać środki potrzebne na inwestycję - podobne przedsięwzięcia w Warszawie były finansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Centralny Park Odolan - projekt

Pomysł, który pojawił się już w 2015 r. zakłada powstanie w centralnej części Odolan parku o powierzchni 10 hektarów. Według projektu na terenie parku miałyby znaleźć się m.in. strefa relaksu, siłownia, plac zabaw, wybieg dla psów oraz boiska do siatkówki i koszykówki. Na planie widać również oczko wodne i górkę "Nową Odolankę".