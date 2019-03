Centralny Port Komunikacyjny. 1,6 tys. km nowych linii kolejowych połączy superlotnisko z miastami w całej Polsce

Nowe linie kolejowe

Otwarcie Centralnego Portu Komunikacyjnego ma nastąpić w 2027 roku. Według rządu port ma być najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną - jego zadaniem będzie integracja transportu lotniczego, kolejowego i drogowego.

- Jak wynika z uzgodnień spółki CPK z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi i Ministerstwem Infrastruktury, w ramach Programu CPK zostanie wybudowanych około 1,6 tys. km nowych linii - poinformowała w komunikacie spółka CPK.

W ramach inwestycji część linii kolejowych zostanie od nowa wybudowanych przez CPK, a część zmodernizowanych i wybudowanych przez PKP PLK. Jeszcze przed otwarciem Portu Lotniczego Solidarność ma być gotowy m.in. odcinek łączący Warszawę z CPK i Łodzią, który przystosowany będzie dla szybkich pociągów - kolej będzie jeździć tym odcinkiem z prędkością do 250 km/godz.

Na potrzeby Programu CPK zostanie zbudowana też linia CMK Północ, czyli przedłużenie Centralnej Magistrali Kolejowej z rejonu Żyrardowa do CPK, a dalej w kierunku Płocka, Włocławka, Grudziądza i Trójmiasta.

Według komunikatu w ramach kolejnego etapu inwestycji ma powstać 880 km linii kolejowych, a w ostatnim etapie 580 km. Łącznie na 1,6 tys. km linii kolejowych, to 1100 km mają stanowić linie dwutorowe, a 500 km - linie jednotorowe.

Z dziesięciu kierunków do CPK i Warszawy

Kolejowa część Programu CPK to pajęczyna nowych linii prowadzących z dziesięciu kierunków do CPK i Warszawy. W efekcie jej powstania dojazd pociągiem do centralnego lotniska zajmie nie dłużej niż 2 godziny. W zasięgu sieci znajdą się największe miasta w kraju (poza Szczecinem, do którego z racji odległości dojedziemy koleją w czasie 3 godziny 15 minut).

Dojazdem do CPK objęte będą także przygraniczne obszary Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Litwy i obwodu kaliningradzkiego.

W ramach tych dziesięciu kierunków powstaną połączenia kolejowe między innymi na trasach:

CPK - Płock - Włocławek - Grudziądz - Tczew - Trójmiasto (CMK Północ) - Lębork - Słupsk (Pomorze);

CPK - Warszawa - Nasielsk - Ciechanów - Działdowo - Olsztyn (Warmia);

CPK - Warszawa - Zielonka - Tłuszcz - Czyżew - Białystok - Kuźnica - granica państwa (Podlaskie);

CPK - Warszawa - Siedlce - Łuków - Biała Podlaska - Terespol - granica państwa;

CPK - Warszawa - Otwock - Lublin - Trawniki - Chełm (Lubelskie);

CPK - CMK - Węzeł Małopolsko-Śląski (WMŚ) - Kraków - Podłęże - Nowy Sącz/Chabówka;

CPK - Łódź - Sieradz - Wieruszów - Wrocław - Świdnica - Wałbrzych - Lubawka - granica państwa;

CPK - Warszawa - Sochaczew - Kutno - Konin - Swarzędz - Poznań.

