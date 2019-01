Centralny Port Komunikacyjny. Gdzie powstanie i ile będzie kosztować CPK?

Centralny Port Komunikacyjny ma być ogromny. Rząd chce, żeby lotnisko powstało na terenie gminy Baranów na Mazowszu. W maju wyznaczono obszar liczący nieco ponad 66 km kwadratowych. To w jego obrębie ma zostać wybrana lokalizacja megalotniska. Ostatecznie ma to być obszar około 30 km kwadratowych. To na nich powstanie inwestycja. Dla porównania warto dodać, że lotnisko im. Fryderyka Chopina w Warszawie zajmuje około 8 km kwadratowych.

Centralny Port Komunikacyjny - będzie praca

Centralny Port Komunikacyjny oznacza nowe miejsca pracy. Ma ich być około 150 tysięcy, z czego 37 tysięcy zostałoby zatrudnionych do obsługi lotniska. Reszta to byłyby miejsca pracy w innych sektorach działających wokół portu lotniczego.