Centralny Port Komunikacyjny. Lotnisko na 45 mln pasażerów i dwa pasy startowe. Nowe informacje

Centralny Port Komunikacyjny. Nowe informacje

Centralny Port Komunikacyjny podał wstępne informacje na temat wielkiego lotniska. Na początku (wstępnie do 2027 roku) powstaną dwa równolegle pasy startowe. Z czasem liczba dróg startowych wzrośnie do czterech. Powstaną też terminale: pasażerski, cargo i general aviation. Zaplanowano również stację kolejową zintegrowaną z terminalnej pasażerskim oraz parkingi i drogi wewnętrzne. W tym roku rozpoczną się też prace nad masterplanem, czyli szczegółową wizją lotniska oraz prognozowany rozwój w perspektywie 20 lat.

- Definicja części lotniskowej inwestycji stanowi pierwszy krok w procesie planowania, a później projektowania CPK. Na wstępnym schemacie lotniska uwzględniliśmy dotychczas ponad 60 elementów infrastruktury, które wejdą w jego skład. Następnie model będzie jeszcze modyfikowany w zależności od potrzeb interesariuszy, które chcemy określić i doprecyzować – mówi Dariusz Sawicki, odpowiedzialny w zarządzie CPK za część lotniskową inwestycji.

Centralny Port Komunikacyjny. Konsultacje branżowe

Obecnie trwają konsultacje z tzw. partnerami branżowymi. Firmy lotnicze do końca kwietnia mogą zgłaszać swoje uwagi co do sposobu powstawania, a także funkcjonowania przyszłego węzła lotniczo-kolejowego. - Lotniska nie da się wybudować bez wsłuchiwania się w głos tych, którzy będą z niego korzystać i świadczyć dla niego usługi. Właśnie rozpoczęliśmy konsultacje koncepcyjnych założeń CPK z naszymi partnerami branżowymi. Powstanie bezcenna baza wiedzy, która posłuży nam do przygotowania planu generalnego Portu Lotniczego Solidarność z uwzględnieniem ich potrzeb operacyjnych – mówi Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu ds. CPK.