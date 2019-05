Centralny Port Komunikacyjny. Pokazano wstępny plan lotniska. Jak będzie wyglądało?

Rząd chce, by Centralny Port Komunikacyjny (CPK) powstał do 2027 roku. Super-lotnisko w momencie otwarcia ma zmieścić co najmniej 35 milionów pasażerów. Docelowo port lotniczy w gminie Baranów, 40 kilometrów od Warszawy, ma obsługiwać aż trzy razy więcej osób.

Do tej pory spółka celowa, która jest odpowiedzialna za budowę, nie podawała wielu szczegółów dotyczących samego lotniska. Wiadomo było, że trwają analizy i debaty nad założeniami przy którym pracują m.in. szefowie innych polskich portów lotniczych. Przedstawiono również koncepcję budowy dróg (w tym dużej obwodnicy Warszawy).

Jak będzie wyglądało lotnisko?

W Katowicach, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, podano „definicję portu lotniczego”. Jak udało nam się dowiedzieć, są to wytyczne dotyczące tego, jak powinien wyglądać Centralny Port Komunikacyjny.

Na grafice przedstawiono pierwszy etap budowy, który według założeń ma zakończyć się w 2027 roku. Widzimy duży terminal pasażerski połączony z parkingiem, węzłem przesiadkowym oraz podziemną stacją kolejową. W tej części pojawia się także „Airport City”, gdzie planowane są budynki biurowe, hotele i przestrzenie konferencyjne.

Dwie drogi startowe znajdują się na północ i na południe od terminala. Zachodnia część CPK przeznaczona została do obsługi ruchu cargo. Na grafice widzimy trzy mniejsze terminale oraz budynki techniczne. Osobno wydzielono miejsce dla general aviation, czyli połączeń prywatnych , w tym dla tzw. VIP-y.