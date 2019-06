Centralny Port Komunikacyjny. Terminal pod kopułą, w kształcie litery „X” lub z dżunglą. Pokazano pierwsze projekty Airport City

– Zaprosiliśmy do współpracy znaczących architektów z ogromnym bagażem wiedzy, zawodowych doświadczeń i kreatywności. To był dobry pomysł. Zderzenie śmiałych koncepcji z oczekiwaniami inwestora okazało się głęboko inspirujące, otwierając nam niekiedy oczy na nietypowe rozwiązania, których nie braliśmy wcześniej pod uwagę – mówi Dariusz Sawicki, członek zarządu CPK odpowiedzialny za część lotniskową, dodając że tym samym rozpoczął się kolejny etap planowania.

Foster+Partners

Słynna brytyjska pracownia projektuje obecnie wieżowiec Varso w centrum Warszawy. Ich pomysł na CPK to dwa terminale: jeden przypominający wielki szybowiec, drugi w kształcie litery „X”. Foster proponuje modułową budowę lotniska, którą można rozbudowywać w czasie. Między terminalami kursowałaby kolejka wahadłowa.

Pierwszy z terminali ma być półprzezroczysty. Wewnątrz znajdzie się „polski las” inspirowany Puszczą Kampinowską oraz drewniane elementy nawiązujące do tradycyjnej polskiej architektury. Wnętrze Portu Lotniczego Solidarność ma być podzielone na strefy: do odpoczynku, do pracy, dla rodzin z dziećmi itd. Jak zapewniła Antoinette Nassopoulos-Erickson z Foster+Partners, projekt łączy polską tradycję z nowoczesnością, uwzględnia użycie naturalnych materiałów, ale też zastosowanie rozwiązań typu „smart”, np. autonomicznych pojazdów, robotów do obsługi pasażerów i pojazdów hyperloop cargo.