Centralny Port Komunikacyjny. Z Warszawy na super lotnisko będą jeździć pociągi z prędkością 250 km/h

Centralny Port Komunikacyjny - powstanie wielka siatka nowych połączeń

W Łodzi odbył się Kongres Rozwoju Transportu, podczas którego dyskutowano m.in. nad budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Nowoczesne lotnisko ma być gotowe do obsługi pierwszych pasażerów w 2027 roku. Centralny Port Komunikacyjny ma być ogromny. Rząd chce, żeby lotnisko powstało na terenie gminy Baranów na Mazowszu. W maju wyznaczono obszar liczący nieco ponad 66 km kwadratowych. To w jego obrębie ma zostać wybrana lokalizacja megalotniska. Ostatecznie ma to być obszar około 30 km kwadratowych. To na nich powstanie inwestycja. Dla porównania warto dodać, że lotnisko im. Fryderyka Chopina w Warszawie zajmuje około 8 km kwadratowych.

Zobacz też: Radom zapłacił 350 mln zł za to, żeby zostać nowym Okęciem. Polskie Porty Lotnicze biorą lotnisko w dzierżawę

- Port lotniczy to tylko narzędzie, które oceniamy po tym, jak pełni swoją funkcję. Zwróćmy uwagę na problemy wybudowanego właśnie lotniska w Istanbule z doprowadzeniem kolei. Zdolny do obsługi 70 mln pasażerów rocznie obiekt ma być zasilany w najbliższych latach autobusami. U nas nie może się tak stać - powiedział podczas kongresu Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu ds. CPK.

W ramach rozbudowy infrastruktury kolejowej, która towarzyszyć będzie budowie CPK, inwestycje warte 40 miliardów złotych zostaną przeprowadzone na trasach: Warszawa - Olsztyn, Warszawa - Ostrołęka - Pisz - Giżycko, Warszawa - Białystok - Suwałki (Rail Baltica), Warszawa - Terespol (Brześć), Warszawa - Lublin - Zamość - Hrebenne (Lwów), CPK - Kielce - Tarnów - Nowy Sącz, Warszawa - Katowice/Kraków/Bielsko-Biała, CPK - Częstochowa - Opole - Nysa, Łódź - Sieradz - Wrocław, Łódź - Sieradz - Kalisz - Leszno - Głogów - Zielona Góra, Łódź - Sieradz - Kalisz - Poznań - Szczecin, CPK - Poznań - Gorzów Wlkp., a także CPK - Płock - Włocławek - Bydgoszcz - Koszalin/Kołobrzeg. Niewykluczone są też inwestycje na trasach: CPK - Radom - Rzeszów i CPK - Gdańsk.

Trasa CPK - Warszawa w 15 minut, do Łodzi z Warszawy w 40 minut

Spośród tych inwestycji, jako pierwsza zostanie zrealizowana nowa linia dużych prędkości z Warszawy przez CPK do Łodzi. Według podawanych już kilkakrotnie założeń ma ona umożliwić przejazd między oboma miastami w ciągu 40 minut. Z Łodzi pasażer ma dojeżdżać do CPK w ciągu 25 minut, a ze stolicy – w kwadrans.

Zobacz też: Największy lotniczy terminal kurierski w Polsce. Sortuje 6 tysięcy przesyłek na godzinę [WIDEO]

Czasy przejazdu z CPK zależą od standardu modernizacji linii. Zdaniem Andrzeja Massela, wicedyrektora ds. Studiów i Projektów Badawczych w Instytucie Kolejnictwa, prawdopodobnie najlepsze efekty przyniesie model mieszany na wzór niemieckiego, polegający na połączeniu modernizacji istniejących linii oraz budowy nowych o prędkości maksymalnej 250 km/h. Te drugie trzeba projektować z zapasem, tak by wzorem Japonii umożliwiać stopniowe podnoszenie prędkości.

Na razie, wszystkie sprawy związane z CPK oraz komunikacją z tym miejscem, znajdują się na etapie planowania. Kiedy faktycznie ruszą prace budowlane? Tego na razie nie wiadomo.