Centralny Port Komunikacyjny. Znamy nowe szczegóły superlotniska pod Warszawą

Centralny Port Komunikacyjny - pod Warszawą powstaje gigantyczne lotnisko

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 4 grudnia w Warszawie, przedstawiono trzech nowych członków zarządu spółki celowej ds. CPK. Zostali nimi Dariusz Sawicki, Piotr Malepszak i Michał Wrona. Prezesem zawiązanej 12 października spółki jest Jacek Bartosiak.

Dariusz Sawicki w CPK będzie odpowiadał za zaplanowanie, zaprojektowanie i realizację portu lotniczego. Ma 18-letnie doświadczenia w zakresie m.in. planowania i zarządzania projektami infrastrukturalnymi lotnisk na całym świecie. Piotr Malepszak, który m.in. odgrywał kluczową rolę w przygotowaniu połączeń kolejowych na Euro 2012, został wiceprezesem ds. komponentu kolejowego CPK, zaś Michał Wrona będzie odpowiedzialny za finanse całego przedsięzwięcia. Kiedy podjęto decyzję, że CPK, które niedawno zyskało nazwę Portu Lotniczego "Solidarność", zostanie wybudowane, zakładano, że koszt budowy lotniska może sięgać nawet 35 mld zł. Dzisiaj Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu ds. tego projektu, przedstawił trochę mniejszą liczbę.

- Myślę, że budowa samego portu nie będzie kosztować polskich podatników więcej niż 19 mld zł. Ta kwota może wydawać się ogromna, ale warto wiedzieć, że roczny koszt obsługi programu 500+ to 25 mld zł, a wydatki przeznaczone w najbliższych dwóch latach na infrastrukturę kolejową to 66 mld zł - powiedział Mikołaj Wild.

Lotnisko ma być przyjmować pierwszych pasażerów w 2027 roku. Wtedy port "Solidarność" ma być być gotowy do obsługi 45 mln pasażerów rocznie. Dla porónania, największe aktualnie polskie lotnisko na warszawskim Okęciu w ubiegłym roku odprawiło 15 mln pasażerów. Docelowo CPK ma obsługiwać rocznie nawet 100 mln pasażerów i stanie się jednym z największych węzłów przesiadkowych w Europie.

Jak dojechać z Warszawy do Centralnego Portu Komunikacyjnego?

Do lotniska najwygodniej ma dojeżdżać się szybkimi pociągami. Docelowo budowa CPK spowoduje, że powstanie 1300 km nowych torów kolejowych. Dzisiaj skorygowano te założenia. Do momentu otwarcia lotniska w 2027 roku, ma powstać tylko 400 km nowych tras kolejowych. W pierwszej kolejności z portem "Solidarność" zostaną skomunikowane najbliższe miasta - Warszawa i Łódź. W dalszej kolejności Kraków i Wrocław. Tory prowadzące do dalszych regionów polskich będą budowane w kolejnych etapach. Całość inwestycji ma być gotowa do 2035 roku. Nawet z najdalszego miejsca kraju do superlotniska dojedziemy w 3 godziny. Podróż z Warszawy do gminy Baranów ma zająć pociągiem 15 minut. Pociągi do CPK ze stolicy będą jeździły nawet w prędkością 230 km/h. Według statystyk, transportem kolejowym na lotniska dostaje się tylko 20% podróżujących. Władze CPK liczą, że przy tym projekcie, ten udział będzie zdecydowanie większy.

Zobacz też: Centralny Port Komunikacyjny. Z Warszawy na super lotnisko będą jeździć pociągi z prędkością 250 km/h

- W najbliższych tygodniach skupimy się przede wszystkim na precyzyjnym zaplanowaniu naszych prac. Liczymy na szybką kolej, ale nie zapominamy też o drogach dojazdowych dla samochodów. Współpracujemy w tym zakresie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Takie inwestycje jak trzeci pas na autostradzie A2 oraz autostradowa obwodnica Warszawy, nie będą mogły już dłużej czekać. Te projekty za chwilę muszą wejść w fazę realizacji - stwierdził pełnomocnik rządu ds. CPK.