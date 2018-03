Każdy kupujący mieszkanie w końcu stanie przed wyborem – wybrać apartament w centrum czy przenieść się na przedmieścia. W przypadku takich miast jak Warszawa, taka decyzja ma znaczący wpływ na życie domowników. Na jakie rzeczy należy zwrócić szczególną uwagę, by wybór nas satysfakcjonował?

Zakup domu na przedmieściach na początku kojarzy się zazwyczaj z sielanką. Budynek wolnostojący to wolność, własny ogród, spokój i cisza. Okolice takich miejsc obfitują w parki, ścieżki rowerowe i place zabaw. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda idealnie. Problem pojawia się jednak w momencie, gdy przyjdzie nam zrobić większe zakupy. Wyprawa do osiedlowego sklepu nie zawsze wystarczy, a podróż do hipermarketu wiąże się ze staniem w korkach. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku codziennych przejazdów do pracy.Lato poza miastem także brzmi świetnie. A co w momencie, gdy przyjdzie nam się zmierzyć z atakiem ostrej zimy? Domy na przedmieściach często wyposażone są w centralne ogrzewanie, którego działanie leży wyłącznie w gestii właściciela.Przed zakupem mieszkania w centrum może odstraszać jego koszt. Atrakcyjna lokalizacja to także odpowiednio wysoka cena. Dwupokojowe mieszkanie w popularnej dzielnicy często może kosztować nawet kilka razy więcej niż ten sam metraż w innym miejscu. Wiąże się z tym jednak wiele wygód. Sąsiedztwo centrów handlowych i restauracji to niewątpliwie plus mieszkania w mieście. Dla rodzin z dziećmi dostępność różnego rodzaju placówek edukacyjnych jest na wagę złota. Transport także nie stanowi problemu, ponieważ wszędzie można dostać się dzięki komunikacji miejskiej.Przed zakupem mieszkania warto zorientować się np. czy w okolicy znajdują się miejsca garażowe. Nowe apartamenty najczęściej posiadają parkingi podziemne, jednak w przypadku starszych osiedli może z tym być problem. Mieszkanie w okolicy biurowca lub galerii handlowej może oznaczać brak miejsc parkingowych.Ratunkiem dla niezdecydowanych mogą się okazać osiedla, które obok atrakcyjnej lokalizacji oferują również świetnie zaplanowaną przestrzeń. Dobrym przykładem jest chociażby, powstający na warszawskiej Woli kompleks budynków - 19. Dzielnica . To nowe apartamenty w Warszawie zaprojektowane z troską o komfort życia mieszkańców, tworzące oazę spokoju w wielkim mieście.