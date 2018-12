Centrum handlowe dog friendly. Odważna decyzja Galerii Północnej. "Zwierzaki są u nas mile widziane"

Zakupy z psem w Warszawie

Pies w przestrzeni publicznej często jest traktowany jako intruz. Na wielu witrynach kawiarni i sklepów znajdziemy komunikaty o treści Zakaz wprowadzania psów lub tabliczki z wizerunkiem psa umieszczonym w znaku zakazu. Istnieją jednak miesca, gdzie zwierzęta są mile widziane, a jednym z takich miejsc jest Galeria Północna. Mówi o tym 5. punkt regulaminu centrum handlowego, który obecnie w internecie rozlegle komentują mieszkańcy Białołęki. Nie obyło się bez kontrowersji - inicjatywę krytykują przeciwnicy zwierząt, zaś zapaleni psiarze biją brawo zarządowi galerii.

O ile nikogo nie powinien dziwić zapis o możliwości zrobienia zakupów przez osobę niewidomą z psem asystującym, tak dużą odwagą jest zezwolenie na odwiedzanie galerii handlowej wszystkim właścicielom zwierząt ze swoimi pupilami. Galeria Północna pokusiła się o status miejsca dog friendly, jednak z pewnymi zastrzeżeniami. Psy mogą być wprowadzone do galerii jedynie będąc na smyczy i w kagańcu. Z kolei inne zwierzęta muszą być umieszczone w odpowiednich pojemnikach, które zabezpieczą przed wyrządzeniem szkody innym klientom lub mieniu. Właściciele zwierząt są również zobligowani do posprzątania ewentualnych nieczystości zostawionych przez ich podopiecznych.

Zwierzęta w Galerii Północnej. Zasady wprowadzania zwierząt do Galerii Północnej

Smycz i kaganiec czy sprzątanie po swym pupilu to nie jedyne zasady, które respektować muszą właściciele zwierząt chcący odwiedzić z nimi Galerię Północną. Możliwość przebywania zwierząt na terenie galerii dotyczy wyłącznie części wspólnych obiektu. Oznacza to, że właściciele poszczególnych sklepów i lokali mogą nie wyrazić zgody na wejście do ich placówek w obecności czworonoga. Sklepem, który z pewnością jest otwarty na wizyty przedstawicieli innego gatunku jest Aquaell Zoo - market z wyposażeniem dla zwierząt.