Centrum Janki nagradza kartą podarunkową za regularne zakupy

Początek wiosny to doskonała okazja do nagrodzenia klientów Centrum Janki, którzy regularnie odwiedzają centrum i robią w nim zakupy. Klienci, którzy w dniach 16 marca – 12 kwietnia zbiorą 4 pieczątki za zakupy dokonane w sklepach na terenie Centrum Janki każdorazowo na kwotę minimum 50 złotych, otrzymają w prezencie kartę podarunkową o wartości 50 złotych.

Aby przystąpić do zabawy należy w pierwszym tygodniu trwania akcji, czyli od 16 do 22 marca, zrobić zakupy za minimum 50 złotych i odebrać w Punkcie Informacyjnym Kartę Promocyjną do zbierania pieczątek. Kolejne pieczątki za zakupy należy zdobywać w każdym kolejnym tygodniu trwania akcji tj. 23-29 marca, 30 marca – 5 kwietnia, 6-12 kwietnia.

„_Ruszamy z pierwszą w tym roku akcją promującą kartę podarunkową Centrum Janki. Tym razem będziemy nagradzać kartami podarunkowymi o wartości 50 zł naszych najbardziej lojalnych klientów. Zapraszamy wszystkich do regularnych zakupów w naszym centrum, które są premiowane upominkami_” – mówi Anna Walerych, dyrektor Centrum Janki.

Regulamin akcji jest dostępny w Punkcie Informacyjnym Centrum Janki zlokalizowanym w okolicach salonów Apart i Ecco.