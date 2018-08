Centrum Kreatywności Nowa Praga. Spektakularna inwestycja pojawi się wkrótce na Pradze-Północ [WIZUALIZACJE]

W zmodernizowanych budynkach przy ulicy Targowej 80A i Inżynierskiej 3 znajdą się pracownie dla rzemieślników, artystów i przedsiębiorców, a także przestrzenie dla okolicznych mieszkańców. Całość będzie działać jako Centrum Kreatywności Nowa Praga. Do konkursu, ogłoszonego w grudniu 2017 r., na architektoniczną koncepcję zagospodarowania tego terenu wpłynęło osiem prac. Sąd konkursowy postanowił przyznać pierwszą nagrodę pracowni architektonicznej TREKTURA. To właśnie ten podmiot, poza nagrodą pieniężną w wysokości 50 tys. złotych, otrzymał zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

– Praga zyskuje nowe oblicze. To kolejny etap działań na rzecz rewitalizacji tej części Warszawy, przywracania do życia i dla mieszkańców kolejnych fragmentów miasta. W nawiązaniu do tradycji miejsca, Centrum Kreatywności Nowa Praga ma rozwijać potencjał praskiej kultury i sztuki, a także stworzyć bogatą ofertę dla okolicznych mieszkańców – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent stolicy.

Teraz Centrum czeka kapitalny remont i przebudowa zabytkowej kamienicy przy ul. Targowej 80A, Odbudowy zostanie także spalony budynek przy Inżynierskiej 3. Odpowiednio zagospodarowano zostaną też przylegające podwórka. Łącznie ok. 3500 m² powierzchni zyska nowe przeznaczenie. Określili je mieszkańcy podczas przeprowadzonych wiosną 2017 r. konsultacji społecznych.

Na Targowej 80A powstaną m.in. pracownie dla rzemieślników, sale konferencyjne, klubokawiarnia, przestrzenie do spotkań warsztatowych i działań społecznych. Zaplanowano też tam przestrzeń na wystawy, działania kulturalne, czy edukacyjne. Z kolei W obiekcie przy Inżynierskiej znajdą się m.in. pracownie z możliwością wprowadzenia ciężkiego sprzętu, sale warsztatowe, pomieszczenia wystawiennicze, magazynowe i techniczne. W pomieszczeniach gospodarczych będą mogły, jak do tej pory, funkcjonować kawiarnia czy siedziby fundacji i stowarzyszeń. Podwórza zyskają więcej zieleni, ale także przestrzeń do odpoczynku, gier i zabaw dla dzieci i dorosłych.

Zespół kamienic (do którego zalicza się budynek frontowy i trzy oficyny) przy ul. Inżynierskiej 3, wraz z oficyną przy ul. Targowej 80A, należy do kompleksu dawnych Domów Składowych Towarzystwa Akcyjnego Przechowywania Mebli A. Wróblewski i S-ka. Wybudowany ok. 1910 r. stanowi przykład architektury użytkowej z początku XX w.