Centrum Nauki Kopernik, Warszawa. Wkrótce rozpocznie się budowa Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego (PPK)

W nowym budynku znajdzie się też pracownia mechatroniczna, umożliwiająca programowanie, budowanie robotów i prostych lub bardziej złożonych linii produkcyjnych, a także laboratoria, wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć biologicznych, chemicznych, fizycznych, mechatronicznych oraz z wykorzystaniem nowych technologii, np. drukarek 3D i VR. Powstanie także duży warsztat konstruktorski z narzędziami do samodzielnego projektowania i budowy różnych przedmiotów.

- Nowe miejsce może pozwolić uczniom zobaczyć, że ich przyszłością jest kształcenie zawodowe. W tej chwili jest ono wybierane drogą negatywną: nie nadaję się do liceum, to pójdę do zawodówki czy technikum. Chcielibyśmy wypracować modele kształcenia praktycznego, które pozwolą młodym ludziom zobaczyć, że to jest coś, co ich pasjonuje - zaznaczył dyrektor CNK.