Centrum Praskie Koneser to projekt, który jest realizowany od 11 lat. Wtedy BBI Development oraz oraz Liebrecht & wooD wykupili, za 50 mln zł, grunty po upadającej Warszawskiej Wytwórni Wódek "Koneser". Fabryka przeszła gruntowną przebudowę. Stare i rozpadające się budynki zburzono, a te zabytkowe wyczyszczono - cegła po cegle - by mogły działać kolejne sto lat (fabrykę zbudowano pod koniec XIX-wieku). Teraz czas na otwarcie inwestycji.- W ostatni weekend września otwieramy Konesera - zapowiedziała Magdalena Bartkiewicz-Podoba z Liebrecht & wooD Poland. Oznacza to, że centrum kulturalno-rozrywkowe będzie gotowe na 29 września.Co znajdzie się w środku? Poza funkcją biurową i mieszkalną (ta druga będzie rozbudowywana jeszcze w kolejnych latach) deweloper postawił na usługi i kulturę. Pierwszy z odnowionych budynków zajął już Campus Google (inicjatyw Googla dla start-upów), kolejny Muzeum Polskiej Wódki (otwarcie 12 czerwca). W pozostałych znajdą się restauracje. Jedną z nich otworzy Grupa Warszawa, kolejne to m.in. Bombaj Masala, Hana Sushi i Etno Cafe.Wśród nowo-powstałych budynków wyróżnia się centrum konferencyjno-eventowe oraz centrum wystawiennicze o powierzchni 2 tys. m kw.. Będą się tam odbywać wystawy, spektakle i targi. Wszystko to w hali, która wpasowuje się w historyczną zabudowę.Sercem nowej inwestycji będzie plac Konesera. Na powierzchni pół hektara znajdzie się ogólnodostępny teren z ławeczkami i innymi elementami małej infrastruktury. Przez cały rok będą się tam odbywać pokazy, eventy i wydarzenia kulinarne (latem być może pojawi się np. kino plenerowe).Cały projekt, warty ponad 700 milionów złotych (wraz z gruntami) znajduje się między Ząbkowską, Nieporęcką i Białostocką. To w sumie ponad 80 tys. m kw. powierzchni użytkowej zaprojektowanej przez Juvenes Projekt, Are i Bulanda & Mucha Architekci. Więcej o projekcie pisaliśmy wcześniej: