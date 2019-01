Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski godziny otwarcia. Zmiany od 1 lutego 2019

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zmienia godziny otwarcia od 1 lutego 2019 roku. Do tego momentu CSW funkcjonowało od wtorku do niedzieli w godz. 12:00–19:00, a w czwartki od 12:00 do 21:00.

GODZINY OTWARCIA Zamek Ujazdowski. Od lutego 2019 galerie będą działały według następującego harmonogramu:

poniedziałek: nieczynne

wtorek: 11:00–18:00

środa: 11:00–18:00

czwartek: 12:00–20:00 - DZIEŃ WSTĘPU WOLNEGO do instytucji

piątek: 12:00–20:00

sobota: 10:00–19:00

niedziela: 11:00–18:00

Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie - bilety

Jeśli chodzi o cennik CSW, jeśli chcemy obejrzeć wszystkie wystawy, musimy kupić bilet normalny w cenie 16 zł a ulgowy w cenie 8 zł.

Bilet wstępu na 2 wystawy to: normalny - 12 zł, ulgowy - 6 zł.

Za bilet na 1 wystawę zapłacimy 10 zł (normalny) i 5 zł (ulgowy).

Jeśli chcemy obejrzeć wystawę w "Project Roomie" - wstęp kosztuje 5 zł.

Bilet dla dzieci i młodzieży uczącej się (do 26 lat) - 1 zł.

Dla okaziciela Karty Dużej Rodziny - 5 zł/

Dla posiadacza karty WarsawPass - wstęp wolny.

Bilet rodzinny (2 osoby dorosłe i dzieci) - 20 zł.

Bilet grupowy (dla minimum 10 osób) - 6 zł od osoby.

O wizycie grupowej powyżej 15 osób należy wcześniej informować mailowo: info@u-jazdowski.pl

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski powstało w 1985 r. w Zamku Ujazdowskim. Instytucja zajmuje się tworzeniem, wystawianiem i dokumentowaniem polskiej oraz zagranicznej sztuki współczesnej. Oprócz wystaw artystów odbywają się pokazy teatru tańca, debaty, warsztaty i spotkania towarzyszące ekspozycjom. Poza rzeczami związanymi z przyszłością, Centrum Sztuki Współczesnej pragnie także pamiętać o przeszłości i analizuje dorobki ówczesnych twórców sztuki.

- Nowe CSW to nowe kierunki programowe oraz Zamek, który otwiera się na współprodukcje ze stałymi partnerami, także międzynarodowymi. Efekty takiej współpracy będą widoczne już na początku 2016 roku - deklarowała kilka lat temu dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowsk, Małgorzata Ludwisiak (pełni tę funkcję od 2014 roku).

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski - adres

Adres: Jazdów 2

Mapa: