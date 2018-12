Ceny mieszkań w Warszawie 2019. "Koniec boomu". Mieszkania w stolicy powinny tanieć. Od kiedy?

Czy opłaca się kupić mieszkanie w przyszłym roku?

W Warszawie, na koniec roku, za metr kwadratowy mieszkania płaciliśmy już ponad 8,5 tysiąca złotych. Ceny w ostatnich miesiącach szybowały w górę. Stosunkowo niskie koszty kredytu, ogromne zapotrzebowanie i sporo nowych inwestycji, to wszystko powodowało, że rynek nieruchomości rozwijał się w nieprawdopodobnym tempie. Ceny doszły już do rekordów sprzed kryzysu finansowego z 2007 roku.

Czy kolejny rok będzie równie dobry dla deweloperów, a co za tym idzie – równie trudny dla tych, którzy chcą kupić swoje „M"?

- Moim zdaniem właśnie obserwujemy początek końca boomu mieszkaniowego. Spodziewam się teraz kilku miesięcy „wypłaszczenia”, a potem spadku cen mieszkań – tłumaczy nam Marcin Krasoń, analityk rynku mieszkaniowego z Home Broker.

- Grudniowy odczyt naszego Indeksu Cen Transakcyjnych daje pierwszy spadek (miesiąc do miesiąca) od początku roku. Przykładowo, w Warszawie aktualna cena metra kwadratowego to 8 128 zł, podczas gdy miesiąc temu było to 8 341 zł - dodaje.

Według niego nie możemy jednak liczyć na spektakularne obniżki, gdy poprzednim razem (od 2008) mieliśmy do czynienia kryzysem finansowym. Tym razem, przed załamaniem rynku powinny nas chronić kredyty hipoteczne z wkładem własnym (od 2017 roku to aż 20 proc.).

Nieco ostrożniej do sprawy podchodzi drugi ekspert, analityk rynku mieszkaniowego. Zaznacza on, że być może rynek jeszcze się nie nasycił i na obniżki nie możemy liczyć. Z drugiej strony, raczej nie należy spodziewać się sporych wzrostów. - W przyszłym roku, choć być może obecny trend wzrostów zostanie utrzymany, ceny nie będą rosły jednolicie. Już teraz klienci coraz częściej zmieniają swoje preferencje poszukując albo mniejszych mieszkań albo zmieniając lokalizację planowanego zakupu – tłumaczy Marcin Jańczuk z agencji Metrohouse. Podaje również przykład Targówka, gdzie wciąż możemy znaleźć lokal za 6,5 tys. zł za mkw oraz Śródmieścia, w którym ceny dawno przekroczyły 10 tys. zł.

Ceny mieszkań w Warszawie wciąż będą rosnąć?

Niektórzy potencjalni nabywcy wstrzymują się z kupnem mieszkań. Czekają na to, co wydarzy się w 2019 roku. Na pewno nie możemy spodziewać się znacznej obniżki. Może się jednak okazać, że ze względu na dużą podaż, ceny nieznaczne spadną.

- Deweloperzy są świadomi tego, że powyżej pewnego poziomu cen, spadek zainteresowani klientów jest nieunikniony – także tych inwestycyjnych, dla których kolejne wzrosty cen oznaczają niższą opłacalność inwestowania w mieszkania. Na rynku wtórnym także trwa pewne sondowanie cen przez sprzedających. Ceny są wysokie, ale i podaż mieszkań jest duża, co powoduje, że nierealne oczekiwania sprzedających nie mają szans na szybką realizację – dodaje Jańczuk.

Dużo wolnych mieszkań na rynku to dobra wiadomość dla nabywców. Po pierwsze, możemy wtedy wybierać spośród wielu ofert, a po drugie – negocjować w biurach deweloperów.

- Uspokojenie widać także w aktywności deweloperów. Już II i III kwartał były rok do roku słabsze sprzedażowo. Siłą rozpędu jeszcze dużo budowano, ale w ostatnich miesiącach liczba mieszkań oddawanych do użytkowania przestała rosnąć. Skoro nie ma chętnych na zakupy, to deweloperzy przestali mieć ciśnienie – mówi Marcin Krasoń. - Moim zdaniem w pierwszej części 2019 r., siłą rozpędu, aktywność na rynku pierwotnym będzie jeszcze duża, a potem zacznie spadać - dodaje.