Ceny owoców w Warszawie: Borówki po 25 zł, maliny po 17 zł, truskawki po 15 zł. Dlaczego jest tak drogo?

Ceny owoców 2019: Truskawki droższe od ananasów

W Halach Banacha borówka amerykańska osiąga cenę 28 złotych za kilogram, maliny — siedemnastu, truskawki — dwunastu, morele dochodzą nawet do dziesięciu złotych za kilogram. Jeszcze kilka dni temu za kwaterkę jagód trzeba było zapłacić więcej niż za świeże szparagi, a czereśnie kosztowały więcej niż egzotyczne mango, liczi, czy inne produkty z tropików. Podobny poziom cen utrzymuje się w warzywniakach i na straganach.

Najprostsza odpowiedź na pytanie, dlaczego owoce są tak drogie brzmi: susza. W przeciwieństwie do, na przykład jabłek, miękkie i delikatne truskawki, czereśnie czy sezonowe owoce nie nadają się do przechowywania przez wiele tygodni w magazynach. Niektóre z owoców i warzyw można składować w odpowiednich warunkach przez cały rok, dzięki temu zmiany cen nie są tak gwałtowne.

Ceny truskawek, Warszawa. Panika na rynku?

Jednak susza to nie jedyne wytłumaczenie. - Teraz zaczęło się "korzystanie z okazji". Czyli jeśli czegoś jest mało, a idzie rok nieurodzajny, to zaczyna się panika na rynku i to się przekłada na cenę. Na przykład ceny hurtowe pietruszki nawet dochodzą do 20 zł za kilogram. A producent dostawał 7 zł za kg. Tu trzeba też podkreślić, że ostatnie deszcze nie uzupełniły deficytu wody w glebie. - mówi w rozmowie z Expressem Ilustrowanym Leszek Dydyna, rolnik. Trudno dziś przewidywać, jak będzie wyglądała dalsza część roku i czy wpływ suszy będzie na tyle dotkliwy, by rolnicy odczuli go także latem i jesienią.