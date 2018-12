Charytatywny kalendarz 2019: Gorące zdjęcia polskich sportsmenek. Rozebrały się w szczytnym celu

17 dziewczyn z Miechowickiej Grupy Biegowej postanowiło pomóc swojej koleżance. Danusia kiedyś biegała wspólnie z bytomską grupą, jedn zapadła na chorobę autoimmunologiczną. Kiedyś aktywna kobieta, teraz większość czasu spędza w domu i porusza się jedynie na wózku inwalidzkim. Bytomianka musi być prawie 24 godziny na dobę podpięta pod aparaturę z tlenem. Danusia, czyli Danuta Macioł wymaga kosztownego leczenia i rehabilitacji.

- Co roku wydajemy kalendarz dla członków MGB, więc pomyślałem sobie, że moglibyśmy zrobić to charytatywnie, właśnie dla Danki. Zaprosiłem do sesji dziewczyny i naprawdę, można mi nie wierzyć, ale nie spodziewałem się, że odzew będzie tak duży -mówi Andrzej Gębski, szwagier Danusi i pomysłodawca projektu.