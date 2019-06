Wielki piknik

Coroczny charytatywny Piknik Rodzinny Fundacji Ronalda McDonalda zgromadził w minioną sobotę liczne grono Przyjaciół i Darczyńców tej organizacji. Tradycyjnie celem rodzinnej zabawy zorganizowanej na terenie klubu golfowego „Lisia Polana” było zebranie funduszy na wsparcie programów Fundacji. W tym roku pieniądze uzyskane z aukcji, licytacji, sprzedaży cegiełek oraz wpłat Partnerów imprezy zasilą konto budowy fundacyjnego Domu w Warszawie, komfortowego hotelu dla rodzin małych pacjentów Szpitala Pediatrycznego WUM. Temperatura otwartych, gorących serc uczestników nie tylko dorównała, ale znacznie przekroczyła weekendowe wskazania termometrów - 680 000 złotych uzyskane w czasie sobotniej imprezy to wynik rekordowy.

Warszawski Dom Ronalda McDonalda będzie drugim tego typu obiektem prowadzonym przez Fundację w Polsce. Pierwszy Dom działa od czterech lat przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. To praktyczny sposób realizacji misji Fundacji „Aby Rodzina mogła być razem”. Dzięki Domowi rodzice mogą cały czas być blisko swoich hospitalizowanych dzieci, wspierać je w walce z chorobą. Warszawski Dom będzie zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie Szpitala WUM, co pozwoli opiekunom przebywać jak najbliżej małych pacjentów. Wszystko jest pomyślane tak, aby skrócić czas rozłąki chorego dziecka z najbliższymi do minimum, a jednocześnie dać niezbędny komfort całej rodzinie, która gdy wyjeżdża setki kilometrów z własnego domu, by towarzyszyć chorującemu maluszkowi często traci resztki poczucia bezpieczeństwa

Aby drugi Dom Ronalda McDonalda jak najszybciej stał się faktem, Fundacja podejmuje liczne inicjatywy, które mają przyśpieszyć inwestycję. Jedną z nich był sobotni Piknik Rodzinny, organizowany tradycyjne na polu golfowym „Lisia Polana”. To wielkie święto przyjaciół Fundacji – wspierających firm, darczyńców i wolontariuszy. Goście wydarzenia rywalizowali m. in. w indywidualnym i drużynowym turnieju golfowym oraz zawodach koszykówki. Mogli brać udział w zabawach dla całej rodziny, turnieju golfowym, meczach koszykówki, zajęciach jogi, spotkaniach ze specjalistami z dziedziny pediatrii i neurologopedą – przyjaciółmi Fundacji, a na najmłodszych czekały także teatr, detektywi, hapiwolontariusze, kolorowanki XXL, muzyka i zajęcia z bańkomistrzami. Równie bogata była oferta gastronomiczna. Program Pikniku wsparło 36 firm różnych branż.

Środki zebrane podczas aukcji dzieł sztuki, licytacji oraz z wpłat Partnerów imprezy i darczyńców indywidualnych zasilą konto warszawskiej budowy Domu. Całkowity dochód z imprezy wyniósł rekordowe 680 000 złotych.

O Fundacji

„Aby rodzina mogła być razem” - to misja powstałej w 2002 roku Fundacji Ronalda McDonalda należącej do działającej w 64 krajach sieci organizacji dobroczynnych Ronald McDonald House Charities. Jej programy są realizowane dzięki wsparciu firm, osób prywatnych i wolontariuszy.

Skala tych działań obejmuje całą Polskę. W centrum uwagi znajduje się profilaktyka zdrowotna dzieci oraz opieka skoncentrowana na rodzinie w czasie ciężkiej choroby jej najmłodszych członków i pobytu w szpitalu.

Najbardziej złożonymi projektami są Fundacji Domy Ronalda McDonalda - komfortowe, bezpłatne hotele dla rodzin hospitalizowanych dzieci oraz lokalizowane w szpitalach pediatrycznych Pokoje Rodzinne Ronalda McDonalda, gdzie rodziny i opiekunowie hospitalizowanych dzieci mogą korzystać z nowoczesnego zaplecza socjalnego: pokojów dziennego pobytu, pralni, kuchni, salonów, łazienek. Działania mające na celu poprawę warunków pobytu rodzin hospitalizowanych dzieci dopełnia projekt „Łóżko dla Rodzica”. Wygodne, uzupełnione kompletami pościeli łóżka, składane na dzień i używane jako fotel w nocy służą mamie lub tacie jako łóżko. Kolejnym kluczowym obszarem działań Fundacji jest profilaktyka onkologiczna. Służy temu między innymi program bezpłatnych, ogólnopolskich badań USG dzieci na pokładzie mobilnego ambulansu medycznego. Finansowane przez Fundację szkolenia lekarzy POZ i lekarzy rodzinnych we wczesnym wykrywaniu nowotworów, wykłady prowadzone wspólnie z IFMSA Poland dla rodziców i dziadków i specjalistyczne wydawnictwa dla lekarzy oraz rodziców poświęcone profilaktyce onkologicznej uzupełniają listę działań na rzecz profilaktyki.

Dom Ronalda McDonalda przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie to blisko 1300 m² powierzchni, która została z wielką troską przystosowana do potrzeb rodziców. Dzięki tej inwestycji mają oni szanse odpoczywać, gotować w pełnie wyposażonej kuchni i wykonywać wszystkie inne podstawowe czynności, które mają miejsce w domu, jak np.: pranie. A wszystko to, aby dać im poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Oprócz pomieszczeń zaprojektowanych z myślą o rodzicach Dom ma także piękny pokój zabaw dla dzieci, bibliotekę i ogród. Dom powstał zarówno jako miejsce dla osób, które poszukują wyciszenia, jak i dla tych, którzy potrzebują obecności ludzi rozumiejących ich trudną sytuację. Otoczeni wsparciem wolontariuszy i profesjonalnego zespołu Domu zbierają siły, z którymi wracają z Domu na oddział do dziecka. Jednocześnie z pobytu w Domu może korzystać dwadzieścia rodzin. Dom pomaga rodzicom od października 2015 roku, najdłuższy pobyt rodzinny do dziś to 346 dni.