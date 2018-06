Jedyny czarnoskóry uczestnik Powstania Warszawskiego może doczekać się upamiętnienia. Fundacja Wolność i Pokój chce, by w stolicy znalazła się tablica ku czci Augusta A. Browne’a, ps. „Ali”. Dalsza część artykułu poniżej.

Inicjatorem upamiętnienia Augusta A. Browne'a jest fundacja Wolność i Pokój. Jej działacze chcą, by w Warszawie pojawiła się tablica z wizerunkiem jedynego, czarnoskórego uczestnika Powstania Warszawskiego. Instytucja wystąpiła już do miejskich urzędów o zgodę na umieszczenie tablicy na terenie skweru H.C. Hoovera, tuż przy Krakowskim Przedmieściu.Całkowity koszt wykonania i posadowienia tablicy to 5500 zł. Wolność i Pokój potrzebuje wsparcia finansowego, by zrealizować swój projekt, dlatego Rada i Zarząd zwracają się z prośbą o przekazanie choćby symbolicznej kwoty na nr konta WiP: 14 1240 6175 1111 0010 3789 4118 z dopiskiem "Ali".Poniżej zamieszczamy pełną treść komunikatu zamieszczonego na internetowej stronie Fundacji Wolność i Pokój:"Fundacja Wolność i Pokój pragnie upamiętnić postać Augusta A. Browne’a ps. „Ali”, przedwojennego mieszkańca Warszawy, jedynego czarnoskórego Powstańca Warszawskiego. Nasza inicjatywa jest odpowiedzią na skandaliczne słowa byłego rzecznika Młodzieży Wszechpolskiej, że (cyt.) „Murzyn nie może być Polakiem”. Fundacja WiP wystąpiła do stosownych urzędów M. St. Warszawy o pozwolenie na posadowienie tablicy przy Skwerze Hoovera w Warszawie, jednym z najbardziej reprezentacyjnych miejsc Warszawy, w ścisłym obrębie Starego Miasta. Całkowity koszt wykonania i posadowienia tablicy to 5500 zł".August A. Browne (ps. „Ali”) przybył do Polski w 1922 roku. Zamieszkał przy ulicy Złotej, a przed wybuchem drugiej wojny światowej zajmował się muzyką. Browne grał na perkusji w warszawskim jazz-bandzie i koncertował w najlepszych lokalach w mieście. Nigeryjczyk, z racji swojego wyglądu (Warszawę zamieszkiwało w tamtym czasie najwyżej kilku czarnoskórych) był dość znany, a także lubiany. Mieszkańcy wspominają go jako dobrego, życzliwego sąsiada. Podczas wojny, Ali na początku zgłosił się do sił obrony Warszawy, a w 1944 roku walczył w batalionie „Iwo - Ostoja” majora Jerzego Antoszewicza. Przeżył trudny czas wojny , a w latach 50. wyjechał do Wielkiej Brytanii. Browne zmarł w 1976 roku.