Chcesz szybko sprzedać mieszkanie? Zobacz TOP 15 sposobów

Ile czasu trwa dojazd do pracy w Warszawie? Czym dojeżdżają mieszkańcy? Dziennie ponad 3 miliony podróży środkami komunikacji miejskiej

Gabi Kowalska

Ile czasu trwa droga do pracy w Warszawie? Codzienna trasa mieszkańców wygląda podobnie. Większość osób, żeby zdążyć na czas do pracy, musi wyjść z domu blisko godzinę przed rozpoczęciem swoich zajęć zawodowych. Średni czas dojazdu do pracy w Polsce to 41 minut, co jest zbliżone ...