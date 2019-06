Chcesz zarezerwować stolik w restauracji? Teraz zrobisz to za pomocą aplikacji w telefonie

MojStolik to nowa aplikacja, która ułatwia rezerwowanie stolików w warszawskich restauracjach. W szybki i wygodny sposób można wybrać sobie miejsce w lokalu, do którego chcemy się udać. Wszystko odbywa się w czasie rzeczywistym, dlatego na bieżąco widzimy dostępne i zarezerwowane stoliki na daną godzinę. Co więcej, aplikacja umożliwia łatwe wyszukiwanie restauracji wg ich preferencji, takich jak rodzaj kuchni czy lokalizacja. Można również zostawić wiadomość z prośbą o ulubiony stolik.

MójStolik – jak to działa?