Чим дальше від центру, тим краще. Де найдешевше орендувати квартиру?

1. Весола

Весола – це найдешевший район у Варшаві, якщо йдеться про оренду квартир. За дві кімнати, за словами фахівця Metrohouse, ми заплатимо тут 1500-1800 злотих за місяць.

2. Вавер

Трохи дорожче в Ваврі. За оренду двох кімнат заплатимо 1500-1900 злотих за місяць (за даними Metrohouse).

3. Бялоленка

Один з найдешевших районів Варшави це також Бялоленка. За дві кімнати, за інформацією Metrohouse, ми заплатимо від 1500 до 2000 злотих. За даними компанії HomeBroker, ціна за оренду двокімнатної квартири становитиме 1600-1700 злотих за місяць і 2000 - 2100 злотих за місяць за трикімнатну

4. Рембертув

За двокімнатну квартиру в Рембертові заплатимо від 1500 до 2000 злотих за місяць, - каже Марцін Яньчук, спеціаліст з Metrohouse.

5. Таргувек

Ми орендуємо двокімнатну квартиру в Таргувку за ціною від 1600 до 2000 злотих за місяць. За трикімнатну квартиру площею 55-60 кв.м. нам доведеться заплатити 2000-2100 злотих за місяць (дані Home Broker).

6. Урсус

Урсус - це відносно дешевий район, якщо йдеться про оренду двокімнатної квартири. За місяць ми заплатимо в середньому 1600-2000 злотих. Трикімнатна квартира в Урсусі коштуватиме 2100-2200 злотих за місяць (за даними HomeBroker).

7. Прага-Полуднє

Оренда двох кімнат в районі Прага-Полуднє (за даними Metrohouse) коштує 1700-2200 злотих за місяць. HomeBroker, однак, подає трохи більшу ціну - 2000-2100 злотих за місяць. За три кімнати заплатимо 2500-2600 злотих за місяць, тобто стільки, скільки за дві в найпрестижніших районах міста.

8. Бемово

За даними, що подає Марцін Янчук з Metrohouse, за двокімнатну квартиру площею 40-45 кв.м. ми заплатимо тут від 1800 до 2200 злотих за місяць. У ціну не входять оплати за житлово-комунальні послуги. Марцін Красонь, спеціаліст з нерухомості HomeBroker, таку саму квартиру вицінює за 1900-2000 злотих за місяць. Однак, якщо ми б хотіли орендувати трикімнатну квартиру площею 55-60 кв.м. ми повинні брати до уваги витрати у розмірі 2400-2500 злотих за місяць.

9. Варшава-Влохи

За інформацією Metrohouse, двокімнатну квартиру в районі Влохи ми орендуємо за 1800-2200 злотих за місяць. Дешевше цей район вицінив HomeBroker, та подає ціну 1700-1800 злотих за місяць для двох кімнат і 2100-2200 злотих за місяць для трьох.

10. Бєляни

Бєляни, поблизу першої лінії метро, є привабливим та недорогим місцем. Через місяць, за дві кімнати ми тут заплатимо від 1800 до 2300 злотих. 55-60 кв.м., три кімнати на Бєлянах, коштують близько 2400-2500 злотих за місяць (згідно з HomeBroker).

11. Прага-Пулноц

За двокімнатну квартиру ми тут заплатимо 1800-2300 злотих за місяць. Спеціалісти з HomeBroker, однак, пропонують трохи менше можливостей - 2000-2100 за місяць, а у випадку трьох кімнат - 2500-2600 злотих за місяць.

12. Урсинув

Урсинув - дещо дорожчий район, якщо йдеться про оренду двокімнатної квартири. За словами фахівців з Metrohouse, ми тут щось орендуємо за 1900 за місяць. HomeBroker стверджує, що для трикімнатної квартири потрібно розрахувати 2400-2500 злотих.

13. Воля

Якщо ми шукаємо хорошу локалізацію та нормальні ціни за оренду квартири, необхідно подумати про Волю. Через місяць, за дві кімнати ми заплатимо тут від 2000 до 2400 злотих (за даними Merohouse). Фахівці з HomeBroker, однак, подають трохи більші ціни за оренду двокімнатної квартири в Волі - від 2600 до 2700 злотих. За три кімнати, за їхніми словами, ми будемо платити 3200-3300 злотих за місяць.

14. Мокотув

Оренда двокімнатної квартири в Мокотові коштуватиме стільки ж, що й оренда в Охоті. Згідно з одними розрахунками - 2000-2600 злотих за місяць, а іншими - 2400-2500

злотих за місяць. Три кімнати в Мокотові коштують близько 3000-3100 злотих за місяць. Особливо дорого коштують сучасні апартаменти, розташовані біля офісів на вул. Доманєвській.

15. Жолібож

Жолібож протягом багатьох років був престижним районом, тобто досить дорогим, якщо йдеться про оренду квартири. Хоча, на думку аналітика, тут дешевше, ніж в Охоті або в центрі Варшави, але все ж це 2000-2600 злотих за місяць для оренди двокімнатної квартири (Metrohouse) або 2200-2300 злотих за даними HomeBroker. За три кімнати в цьому прекрасному районі заплатимо приблизно 2700-2800 за місяць оренди.

16. Охота

Охота також входить до категорії найдорожчих, коли йдеться про оренду, квартир у Варшаві. За словами Марціна Янчука, за дві кімнати, розташовані поруч з центром, ми платитимемо близько 2200-2600 злотих за місяць проживання без посередництва. HomeBroker також вважає Охоту за один з найдорожчих районів. За двокімнатну квартиру заплатимо 2600-2700 злотих за місяць, а 3200-3300 за трикімнатну.

17. Вілянув

До найдорожчих районів, якщо йдеться про оренду двокімнатної квартири, також відноситься Вілянув. За оцінками Metrohouse, тут за неї ми заплатимо 2200-2600 злотих за місяць. А за даними HomeBroker - 2100-2200 злотих за місяць. Оренда трьох кімнат в Віланові коштує 2600-2700 злотих.

18. Середмістя

Неважко здогадатися, що ціни оренди квартир у Середмісті, тобто найкраще розташуваного району у Варшаві, будуть найвищими. Згідно з даними, які представляє Марцін Янчук з Metrohouse, за двокімнатну квартиру площею 40-45 кв.м. ми заплатимо там від 2100 до навіть 2800 злотих за місяць. У ціну не входять оплати за житлово-комунальні послуги. Марцін Красонь, спеціаліст з нерухомості HomeBroker, вицінює ту ж саму квартиру на 2800-2900 злотих за один місяць оренди. Проте, якщо ми б хотіли орендувати трикімнатну квартиру площею 55-60 кв.м, ми повинні очікувати витрати 3300-3400 злотих за місяць.